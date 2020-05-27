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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王建业：以时间换空间，发挥互联网医疗优势，“省”时间“保”质量“优”服务

2020年05月27日18:16 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 26日，全国政协委员、北京医院院长王建业做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”专场论坛上，王建业提出，医院管理者要多措并行，利用精准预约诊疗、互联网医疗等多种方式处理好疫情防控与复工复产两大任务。

在疫情防控常态化的情况之下，如何同时处理好疫情防控和全面复工复产两大任务，是目前摆在医院管理者面前的共同问题。王建业在论坛上讲到，“如果防控过严，那么医院的工作量势必就小，满足不了病人的需求，甚至可能影响到病人的治疗；但如果复工复产的速度过快，有些新冠肺炎病人则可能会被漏掉，更会给整个防控工作留下漏洞。所以，我一直在思考如何处理好防控和全面复工复产的矛盾。”

对此，王建业分享了北京医院的几点做法。第一，以时间换空间，将医院开诊服务的时间加长，可有效减少病人聚集；第二，充分发挥互联网医院的作用，部分简单咨询的需求可通过在线诊疗的方式解决；第三，减少窗口排队，安排志愿者引导患者使用自助挂号机、自助缴费机，避免人员在窗口聚集；第四，采取精准预约诊疗，准确性保证在10~15分钟左右，以减少患者等候时间；第五，通过对医务人员的奖励机制大力推行日间手术、使用日间病房，从而缓解医院床位紧张的问题。

谈到疫情期间医院的收支问题，王建业表示，由于疫情下门诊、住院和手术的数量大幅下降，医院收入收紧，必须重新调整预算、压缩开支。“北京医院给全院职工都开了会，希望大家能够增收节支，齐心协力勒紧腰带渡过难关，同时保证完成好医疗任务。”王建业说。

(责编：李轶群、许晓华)


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