健康扶贫成效明显 乡村两级医疗机构和人员“空白点”基本消除

人民网北京5月27日电 今年是决战脱贫攻坚的收官之年。其中，健康扶贫是脱贫攻坚战的重要一环，是打赢脱贫攻坚战的关键。实施脱贫攻坚以来,健康扶贫取得明显成效,对脱贫攻坚取得决定性进展发挥了重要作用。

为确保贫困人口就近有地方看病、有医生看病，做好贫困人口的基本医疗保障，防止因病致贫、返贫，据国家卫生健康委介绍，2019年围绕四个方面开展了卓有成效的健康扶贫工作。

一是消除乡村医疗卫生机构和人员“空白点”，确保贫困人口就近有地方看病、有医生看病。明确贫困人口基本医疗有保障的内涵标准，以县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设和乡村医疗卫生机构标准化建设为主攻方向，全面推进解决基本医疗有保障突出问题。

数据显示，2019年，落实中央投资74亿元支持贫困地区200个县级医院建设项目，累计为贫困地区培养医疗卫生人才1.2万名，1007家城市三级医院派出6174名医生蹲点帮扶贫困县医院并实行定期轮换，通过“县聘县管乡用”、“乡聘村用”以及从卫生院选派医生开展巡诊或派驻等灵活方式，累计向乡村两级支援医务人员9.8万人。

截至2019年11月底，乡村两级医疗机构和人员“空白点”基本消除，贫困地区县域医疗卫生服务能力不断增强。

二是建立疾病分类救治制度，对贫困患者应治尽治。将大病专项救治病种扩大到30种，实现“应治尽治”；规范慢病签约服务工作，实现对高血压等4种慢病“应签尽签”；数据显示，截至2019年底，已有1620万人得到医疗救治和慢病签约服务。

坚持预防为主，加强疾病预防控制，深入开展贫困地区爱国卫生运动和贫困地区健康促进三年行动，提升健康素养，努力消除贫困地区健康危险因素，群众获得感明显提升。

三是聚焦深度贫困，不断加大攻坚力度。协调中央财政安排专项资金支持“三区三州”医疗卫生机构能力建设，深入推进对口支援和医疗人才“组团式”援藏援疆，专门实施适宜技术推广扶贫，加强南疆四地州和怒江州结核病、凉山州艾滋病以及西藏和四省藏区包虫病防控工作，一地一策、一病一策开展综合防治，并从人、财、物、政策和技术等方面给予全方位支持。

其中，四川省凉山州作为深度贫困地区，也是四川脱贫攻坚进程中的“硬骨头”和全国夺取脱贫攻坚全面胜利的关键区域。据了解，四川省牢记总书记在凉山州考察脱贫攻坚工作时对凉山州发展寄予的厚望，确立“1134”战略，将健康扶贫工作包围圈逐渐缩小到凉山州，举全川之力支持凉山打赢健康扶贫攻坚战。

进入2020年，4 月21 日，习近平总书记到陕西省安康市平利县考察调研，并深入平利县老县镇卫生院实地了解健康扶贫工作情况。为深入贯彻落实习近平总书记在陕西考察时关于脱贫攻坚工作的重要指示精神，扎实做好贫困县区脱贫摘帽后健康扶贫各项工作，安康市积极开展健康扶贫“三排查三清零”（排查政策落实，脱贫任务清零；排查存在问题，整改任务清零；排查长效机制，漏点短板清零）行动，严格落实挂牌督战机制，全力巩固提升健康扶贫成果。

新冠肺炎疫情发生以来，汉中市卫生健康系统立足本市实际，坚持“两手抓、两不误”，统筹战“疫”与战“贫”两个战场，积极做好疫情形势下家庭医生签约服务，统筹调配家庭医生签约服务团队成员和“四支队伍”，线上线下结合，逐户逐人进行地毯式、动态化排查，第一时间发现重点人群，并创造条件，转变方式，结合实际做好贫困人口签约服务工作，为取得疫情防控和健康扶贫“双胜利”奠定了坚实基础。

贵州省则部署推动“五个全覆盖”“三年提升计划”“五个全面建成”“百院大战”等一系列面向基层、强化基层的创新举措，健全和完善了基层医疗卫生服务体系建设。

截至2019年12月11日，贵州省的66个贫困县，各县均有1所二级及以上县级公立医院；共有1079个乡镇卫生院。66个贫困县及22个非贫困县的贫困村共有15019个村卫生室、21553名合格村医，县乡村的机构及人员“空白点”已全部消除，确保人民群众看病有医生、有地方。