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一种蛋白质会导致乳腺癌加快恶化

2020年05月27日08:45 来源：新华网

南澳大利亚大学26日发布公报说，该校研究人员发现，一种蛋白质会让乳腺癌更快恶化，以这种蛋白质为靶点也许能开发乳腺癌新疗法。

研究人员发现，这种名为Creld2的蛋白质与几类高侵袭性乳腺癌密切相关，这种蛋白质会“劫持”健康细胞从而促进肿瘤生长。相关论文发表在英国《自然·细胞生物学》杂志上。

研究负责人之一、南澳大利亚大学副教授迈克尔·塞缪尔说，这种蛋白质似乎使肿瘤周围的正常健康细胞“行为异常”，从而帮助肿瘤生长。他的团队目前正在研究破坏或阻断该蛋白质发挥作用的疗法，目的是阻止乳腺癌在体内发展和扩散。

研究人员已在三阴性乳腺癌中发现了高水平的Creld2蛋白质。该类乳腺癌病例约占澳大利亚乳腺癌病例的15%。三阴性乳腺癌难以治疗，存活率低，且经常影响年轻女性。

此外，研究人员还在肾癌、非黑色素瘤皮肤癌、侵袭性鳞状细胞癌中发现了高水平的Creld2蛋白质。塞缪尔说，这几类癌症预后较差，如能破坏或阻断这种蛋白质发挥作用，将有可能阻止这些癌症的发展。（记者岳东兴 白旭）

(责编：许心怡、崔元苑)


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