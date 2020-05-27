国家卫健委：5月26日新增确诊病例1例

人民网北京5月27日电（董童）国家卫生健康委于27日在官网发布的《截至5月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（在上海）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在福建）。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者218人，重症病例减少2例。境外输入现有确诊病例45例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例1732例，累计治愈出院病例1687例，无死亡病例。

情况显示，截至5月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例79例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例78280例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82993例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者743586人，尚在医学观察的密切接触者5796人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者28例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察27例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者404例（境外输入27例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1551例。其中，香港特别行政区1065例（出院1033例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区441例（出院416例，死亡7例）。