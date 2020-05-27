中医药亟需纳入国家传染病防治体系

5月22日，天津代表团全体会议审议政府工作报告时，全国人大代表、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼院士回忆武汉抗疫时一度哽咽落泪。这次参加十三届全国人大三次会议，他带来了一个议案，建议对《中华人民共和国传染病防治法》和《国家突发公共卫生事件应急预案》进行修订。张伯礼院士认为，应该中西医并重，给中医参与救治急性传染病一个机会，让中医能够第一时间成建制地组队前往一线，“承包”定点医院、“承包”定点病房。用中医药的办法救治传染病，可以很快总结出中医的经验，然后推广应用。

的确，据不完全统计，在中国历史上曾经暴发过1400多次瘟疫，大规模的就有321次，因为有中医药的护佑，中华民族才得以延续发展。“中医药学是融预防、治疗、康复为一体的整体医学，历史源远流长，家喻户晓，遇到重大疫病事件，都会从中寻找解决办法。”国家卫生健康委党组成员、中医药局党组书记余艳红这样说。

91.5%新冠肺炎患者使用中医药治疗，总有效率达到90%以上

“91.5%的确诊病例使用中医药，有效率达90%以上。”余艳红表示，全国新冠肺炎确诊病例中，有7万多人使用了中医药，约占91.5%；其中湖北使用中医药治疗人数占90.6%。从隔离人群预防用药，到确诊轻症、重症患者，再到后期康复，中医药参与治疗总有效率达90%以上。

中国工程院党组书记、院长李晓红总结说，在我国新冠肺炎患者救治中，中医药疗效主要有：改善疾病初期症状，减少轻症向重症转变，通过中西医结合缩短病程，提高救治质量以及帮助患者康复，提高生活质量。

北京中医药大学中医体质与治未病研究院院长王琦表示：“中医药的作用可以体现在三方面：一是扶正气，调节机体内环境，提升免疫力；二是通过外用药作用于黏膜，降低接触病毒危险度；三是通过中药的挥发性物质，芳香避秽，改变病毒依附生存环境。”

老药新用，“三药三方”让新冠肺炎治疗有了中医特效药

大疫出良方。此次新冠肺炎疫情在没有特效药、没有疫苗的情况下，我国由两院院士、国医大师、中医医学专家、药学专家共同组成的中医专家组，通过前期临床筛选出以清肺排毒汤为代表的中医药有效方剂“三药三方”，在治疗新冠肺炎中发挥了重要作用，在治疗轻症和减轻转重率上疗效显著。

“三药”即金花清感颗粒、连花清瘟颗粒和胶囊、血必净注射液。“三方”是指清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方。北京中医药大学副校长王伟表示：“清肺排毒汤是治疗此次新冠肺炎的特效药。”中国工程院院士钟南山也表示：“我有底气、有证据说，连花清瘟这种药真的有效，对病毒引起的细胞损伤、炎症有很好修复作用”。

比如主要功能为清瘟解毒、宣肺泄热的连花清瘟胶囊，包含连翘、板蓝根、麻黄、鱼腥草等13味地道中药材，这方成名于2003年SARS期间，是以汉代张仲景“麻杏石甘汤”、明代吴又可治疫病善用的“大黄”、清代吴鞠通的“银翘散”三朝名方为基础，结合现代中药学抗病毒抗炎药物研究成果的“老药新方”，在治疗新冠肺炎轻型、普通型患者方面显示出良好疗效，在缓解发热、咳嗽、乏力等症状方面疗效明显，同时可有效地减少轻症患者转重症率。

而清肺排毒汤，是由汉代张仲景所著《伤寒杂病论》中的多个经典方剂优化组合而来，目前试点已经扩大到28个省市，针对该方剂已完成了300多种化学成分、200多种入血成份鉴定，通过网络药理学方法初步预测有790多个潜在靶点，参与到免疫、抗炎、内分泌、信号传导等生物学过程，可以抑制细菌内毒素的产生，起到平衡免疫、消除炎症的作用。

王伟表示，“对比西医西药，中医药可根据临床的症状体征、发病时间、地域、季节等特点，进行辨证论治，非常快捷拿出救治方案用于临床。但是西医要进行病毒分析、动物实验、临床试验等，赶上大疫这时候就会赶不及。”

应尽快将中医药纳入公共卫生突发事件预防和临床救治体系

中药从来不是“慢郎中”，也不只是“治未病”，更要“治已病”。从古代防治疣、疵到霍乱、疟疾的治疗，再到发明“人痘”防治天花；从乙脑病毒到SARS，再到新冠肺炎病毒的治疗，我国中医药的地位和作用，一次次在历史上众多疫情的成功救治中得到验证。

王琦表示，要推进中医药融入国家传染病防控体系，建立中医药参与传染病防治的长效应急机制。

中国中医科学院中医基础理论研究所所长胡镜清认为，中医疫病学的理论与实践价值对今天防治新冠肺炎仍有重要现实意义，我国应明确立法，将中医纳入公共突发事件临床救治体系。当前应推进中医药的现代化，提高疗效。

中医药文化认同感的建立是发展中医药防控体系的根基，普及中医药文化，还要推动中医药进中小学课堂，使孩子从小树立对中华文化、中医药文化的自信意识。全国人大代表、好医生药业集团董事长耿福能就在今年的议案中提出，中医药文化应该从娃娃抓起，建议将中医药文化系统纳入中小学课程。

张伯礼院士还提醒，中医药走向世界不是一厢情愿的。现在西方人不理解中医药，以后慢慢会理解，而通过这次疫情，很多西方人知道了中医管用，这是一个逐步认识的过程。现在不要着急，先练好内功，到了合适的时候就可以走向世界。（记者 彭芸）