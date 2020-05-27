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何伟委员：充分发挥医疗大数据优势 打破健康数据孤岛 

2020年05月27日15:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电（王国菁）今年两会期间，全国政协委员、何氏眼科医院院长何伟提交了一份“打通疫情报告‘最后一公里’实现‘全国防控一盘棋’”的议案。

何伟表示，通过此次新冠疫情，让我们再次领悟到了现代公共卫生系统信息化在确保人民健康、预防健康危机事件的发生、以及维护社会安定方面的关键作用。

何伟建议，加强公共卫生信息化技术能力建设。建议经信主管部门大力推进公共卫生信息化建设，结合现有的社会运行管理平台，对疫情检测、疾病管理和应急处置等信息化项目予以优先保障。加快构建基于症状、因素和事件等多元数据、多点出发的综合检测预警系统。加强卫生健康、民政、公安、交通、通讯等部门健康大数据的汇聚、调用和协同，优化信息报告、风险评估和追踪溯源。加强省际信息共享、业务协同、联防联控，打通疫情报告“最后一公里”，推动实现“全国防控一盘棋”。

之所以会提交这份议案，何伟表示，此次新冠肺炎疫情，为我国现有的公共卫生信息系统，提供了再次提升和完善的机会。我国可以进一步打破健康数据孤岛，充分发挥医疗大数据的应用优势，形成真正意义上的大数据指导医疗疾病控制的决策和执行。同时，也要增强多部门合作，实现医疗及医疗以外的跨领域数据共享。可以在疾病爆发初期，能够更好地追溯传染源，协助隔离，防止疾病的大范围暴发流行。

何伟强调，打通疫情报告“最后一公里”，是应对下一次公共卫生危机的利器。在危机发生时，需要公共卫生专业人员利用信息系统收集的数据，及时做出分析和判断，为大众提供科学的应对指导，制定最优治疗方案，指导一线医生科学应对。这需要充分利用大数据，指导公共卫生危机后的应对机制。

(责编：王国菁、崔元苑)


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