赵志刚：药品创新研发需做好立项前调研分析

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，首都医科大学附属北京天坛医院药学部赵志刚教授表示，国内药品创新企业应该持续加大创新研发投入，做好立项前的调研分析，重视药品上市后的再评价。

赵志刚认为，现阶段，我国创新企业研发药品时，仍存在事前立项调研不足，对临床需求了解不充分等问题，导致盲目上马，大量资金浪费，创新性遭受打击。

对此，赵志刚表示，企业研发创新项目，应经过前期充分调研，避免重复浪费。“因为任何一个产品都是有生命周期的，如果选择一个走在生命周期下坡路的产品，再去立项、投入，这个产品未来的前景是不好的。所以说开发产品立项前的咨询调研非常重要。”

当前医药创新发展还需要哪些配套措施？赵志刚认为，第一，国家对创新激励政策还要进一步加强，目前的创新里面有真创新、伪创新或者假创新，对于突破性创新，确实需要给予政策上鼓励和激励，激励企业加大投入。

第二，持续加强基础研究，不追求短期产出，加强研究深度和广度。

第三，重视关键技术研究，搭建信息共享平台和孵化器建设，利用共享平台、共享孵化器提升新药研发速度。

第四，注重研究型医院建设，建立只从事临床研究的临床研究医院，专注于创新药品的临床研究，助推新药研发。

在中国医疗系统的数据共享方面，赵志刚也提出期望，国家或省级相关部门应主导设计，加强中国医疗系统信息化建设的标准化，将医院日常工作内容标准化，实现医疗资源共享可行，避免信息化建设中资金浪费，解决数据共享困难的难题。