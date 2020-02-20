疫情期间的家庭用药安全

新冠肺炎疫情期间为避免人群聚集导致交叉感染，多地区医院都采取了暂停或预约门诊的措施，并呼吁广大民众无大病急病不要就医。目前已公布重症或死亡的新型冠状病毒患者多为患有“三高”等慢性基础疾病的老年人。这些群体在感染病毒后，由于自身的合并症及器官损害的发生，使病情变得更加复杂，对人体产生更大危害。

对于慢性病人群来说，尽量避免就医，在家自行管理用药是比较安全的选择。那么在疫情期间药店没有平时吃的药品该怎么办？如果必须去医院的话能否多开药？“家庭药箱”建议平时准备哪些常备药？

2020年2月21日（周五）下午14：00-15：00，“人民好医生”客户端将邀请北京天坛医院药学部主任、首都医科大学药学院临床药学系主任赵志刚进行视频直播，与您探讨疫情期间的家庭用药安全问题。

专家简介：

赵志刚，1990年毕业于北京大学医学部，现任北京天坛医院药学部主任、首都医科大学临床药学博士生导师、首都医科大学药学院临床药学系主任。国家药典委员会第十一届委员、中国健康促进基金会医药知识管理专项基金专家委员会主任委员、中国医药新闻信息协会儿童安全用药分会会长、中日医学科技交流协会药学专业委员会主任委员、中国药学会医院药学专业委员会副主任委员、中国药理学学会治疗药物监测研究专业委员会副主任委员、中国毒理学会临床毒理专业委员会副主任委员、中国心胸血管麻醉学会心血管药学分会副主任委员、中国非处方药物协会自我药疗教育专业委员会副主任委员、国家基本医疗保险药品目录评审委员会咨询专家。

慢病患者长期服用或滴用的药物用完了，担心去医院交叉感染，不想去医院配药，有什么其他办法吗？

不建议患者自行随意停药，应听从医生指导，坚持长期服用药物。如担心前往医院导致交叉感染，患者可考虑去家附近的社区医院及零售药店续方配药，或通过药店或有资质的线上渠道等途径购买，配取足量足疗程（3个月）的药物。

务必严格按照医嘱购买药物，避免买错剂量或规格，影响治疗效果。

确保正确的药物剂量和服用/滴用次数非常重要，只有选对用药时间和方式才能保证治疗效果。慢性病是持久战，坚持长期正确服药是治疗的基础。

如何收看直播：

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