郝德明:社会办医是医疗供给侧改革的重要抓手

人民网北京5月26日电 25日，中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，郝德明表示，社会办医关乎我国深化医疗卫生体系改革，是医疗供给侧改革的重要抓手。

2019年6月，由国家卫健委牵头，国家发展改革委等十部委联合发布的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》首次将社会办医定位为“我国医疗卫生服务体系的重要组成部分”和“满足不同人群医疗卫生服务需求并为全社会提供更多医疗服务供给的重要力量”。

郝德明在论坛上介绍，经过多年发展，我国非公立医院已经达到了占全国医院总数的65%，但非公立医疗机构的服务量仅占全国15%左右，今年疫情期间的2月份，全国非公立医院诊疗量仅0.2亿人次，同比下降45%，环比降低48.1%。郝德明认为，非公立医院的数量与服务量上的巨大差距，与国家对社会办医“重要组成部分和重要力量”的期待还有很大距离，不相匹配。为此，社会办医需要进一步探索自身发展路径，由量变实现质变，为全社会提供更多医疗资源。

“医者仁心，不分公立和非公立。”郝德明表示，社会办医在疫情期间的表现充分证明了他们具有高度的社会责任感。据郝德明介绍，疫情期间，全国有2千多万非公立医疗机构的医务人员，投入到当地防疫联防联控战斗，包括道口检疫，社区监测体温，承担发热门诊和集中隔离点管理，防疫健康咨询等。有6千多医生护士书写血书，主动请战，请求驰援湖北，驰援武汉。由中国非公立医疗机构协会就组织了319支医疗队，3383名医务人员不但自驾车辆、还自带干粮（医疗物资），他们不但不计报酬，更是不论生死，凛然出征援鄂。

郝德明建议，在关注学科建设和管理能力提升同时，社会办医也应该得到精神鼓励和表彰肯定。为此，郝德明呼吁政府和行业协会应当尽快为社会办医人设立特别奖项。多年来，他们每年承担了近百亿人次的医疗服务量，不仅没有财政补贴，还为国家贡献税收，忍辱负重，承担着巨大的社会责任和压力，我们理应表彰和鼓励他们为保护人民生命和健康所做出的突出贡献，为深化我国医疗卫生体制改革所作出的突出贡献，为社会办医的医务工作者给予突出服务奖的表彰。

“社会办医是新生事物，前途是光明的，发展道路还是很曲折。”谈及社会办医未来的发展，郝德明表示，社会办医是我国医疗供给侧结构性改革的重要抓手，需要行业携手，继续为人民群众得到多样化多层次的医疗服务进行长期的探索和实践。