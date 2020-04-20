非公医疗战“疫”：医者仁心，无论公私

据中国非公立医疗机构协会不完全统计，截至2020年4月1日，全国社会办医先后有319个医疗队共计3383位医护人员前往湖北参与疫情防控和救治，有113家政府定点新冠肺炎、疑似病例和集中隔离医院，提供总床位数达11690张，共确诊病例5982例，治愈出院5970人。

战“疫”一线

“无论公立与非公立，救死扶伤，医者仁心都是医务工作者的共同使命。”中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明说，非公援鄂医疗队多数通过协会协调参与救援，为此协会专门成立了协会疫情防控工作领导小组。

1月31日，由青岛思达心脏医院、青岛颐生健中西医结合骨伤医院和洛阳第十医院派出的14名医务人员抵达湖北。这支救援队是由中国非公立医疗机构协会组织的全国首支向疫区派出的医疗救援队，他们自带设备和防护物资，驱车1000公里奔赴武汉市汉阳医院。在汉阳医院奋战的一个月里，他们与当地医务人员一起实现了接管的病区无死亡、无插管、无医护感染的成绩。

据郝德明介绍，疫情期间，协会共组织了八批这样的医疗队伍支援武汉，抽调了1217名医护人员。郝德明认为，“本次突发性重大公共卫生事件暴露了医疗资源的严重不足，需要非公立医疗资源的补充，大疫当前，不分你我他，更不分公立与非公立，理应携手，众志成城，共抗疫魔”。

其中规模最大的两支队伍，一是西安国际医疗集团，派遣了6批医疗队共计330名医护人员，这也是全国社会办医派出的规模最大的援鄂医疗队，并独立整建制接管了武汉市第八医院、随州市中心医院感染病区，支援了武汉同济等五家医院，还自制中药制剂以中西医结合疗法对新冠肺炎患者进行治疗；二是美年大健康集团组织了290人的医疗队，包机赴武汉，支援武汉市六个辖区的方舱医院、集中隔离点及社区医院。

与此同时，武汉市许多社会办基层医疗机构也在各区防控指挥部和街道的组织下，参与了社区防控知识宣传、居家医学隔离指导以及路口、哨卡等关键检疫点的人员体温监测和信息采集、健康教育、医学咨询等基层联防联控工作。

阻击疫情无论公私

“阻击疫情不分公立与非公立”是郝德明反复强调的一句话，实际上这也是国家层面的部署。2月15日，国家卫生健康委和国家中医药管理局印发的《关于进一步加强社会办医管理做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》中就明确提出“要全面组织动员社会办医力量，为疫情防控贡献力量”。

“即使面临重重困难，但在大疫面前社会办医同样以实际行动展现了社会办医人高度的社会责任感和使命担当”。郝德明强调，疫情期间，全国有644家社会办医机构还是累计对外捐赠了841855只口罩、42100副护目镜、24439件防护服、现金及其他用品若干，共计12054.895万元。

“中国非公立医疗机构协会也一直在为一线社会办医务工作人员的医疗物资保障奔走”，郝德明介绍，协会在疫情期间向国家发改委、卫生健康委、工业和信息化部报送了《关于建议成立区域医疗物资调剂平台的报告》，也联合了国家卫生健康委统计信息中心、中国卫生信息管理杂志为全国社会办医提供免费提供在线课堂培训，协会建立的远程医学影像诊断平台，更是为全国53万家社会办医疗机构提供了免费诊断服务。

社会办医期望一视同仁

各省市卫健委组派医疗队时，优先考虑公立医院。通过协会协调参与救援的非公援鄂团队，某种程度上属于“编外人员”。疫情逐渐平稳后，差别的医护人员待遇成为了郝德明关注的新问题。

“协会是全国社会办医的娘家，一直在为社会办医能够被一视同仁的目标而不懈努力。”郝德明介绍，协会已经通报表扬了援鄂医疗队和新冠肺炎等定点收治医院，并将向他们颁发感谢状和中国社会办医新冠肺炎战役纪念章。但目前国家层面还未将协会派出的医疗队纳入统筹管理，因此在部分地方各级政府公布的支援名单中未能体现，这部分援鄂医疗队员也无法享受当地政府提供的相关政策待遇补助。

3月11日，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制公布了《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》，要求保护关心爱护措施向一线医务人员倾斜，“一线医务人员以实际参加现场调查处置、患者救治等工作情况为准，不受编制、身份等限制”。

“他们内心最大的心愿就是能和公立医务工作者一样被社会尊重、受政府认可”，郝德明表示，差别对待会伤害社会办医务工作者，“我们也希望国家有关政府部门进一步关注社会办医务人员，尤其是援鄂一线的医务人员，将协会派出的医疗队纳入全国统筹，在工作补助、职称晋升、开展评比表彰等方面对社会办医一线医务人员给予一视同仁的政策待遇。”

据郝德明介绍，协会已先后向湖北省、武汉市及各区防疫指挥部致函，建议给协会驰援武汉医疗队人员按国家有关规定给予同等经济补助和精神上的表彰鼓励，并得到了肯定回复。