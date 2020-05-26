德国一餐馆发生聚集性感染多人被强制隔离

据德国媒体25日报道，德国下萨克森州莱尔地区一家餐馆发生聚集性感染。截至24日，15日当天去过这家餐馆的顾客中，有14人被确诊感染新冠病毒，133名相关人员被强制居家隔离。

媒体援引下萨克森州卫生部长卡萝拉·赖曼的话报道说，这家餐馆15日恢复营业当天出现违反相关禁令行为，例如在场人员握手和拥抱等。一些迹象表明，这家餐馆当天违反规定举办了一场活动。如果相关情况得到证实，该餐馆以及活动组织者和参与者都将面临罚款。

除个别地方出现聚集性感染之外，德国首都柏林的防疫形势也不容乐观。柏林市卫生部门25日说，柏林新冠病毒的基本传染数升至1.37，连续3天超过1.2的警戒线。

此前，德国政府和各州决定将社交限制措施的期限延长至6月5日。德国政府发言人赛贝特5月25日表示，总理默克尔希望将公共场合保持1.5米社交距离和其他相关规定的期限延长至6月5日之后。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所25日发布的数据显示，截至当天零时，德国累计新冠确诊病例增至178570例，较前一日增加289例；累计死亡病例8257例，较前一日增加10例。（记者田颖）