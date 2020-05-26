国家卫健委：5月25日新增确诊病例7例 其中无本土病例

人民网北京5月26日电（董童）国家卫生健康委于26日在官网发布的《截至5月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（内蒙古5例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者218人，重症病例与前一天持平。境外输入现有确诊病例46例（含重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1731例，累计治愈出院病例1685例，无死亡病例。

情况显示，截至5月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例81例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78277例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82992例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者743188人，尚在医学观察的密切接触者5616人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者403例（境外输入28例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1551例。其中，香港特别行政区1065例（出院1030例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区441例（出院415例，死亡7例）。