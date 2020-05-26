专家指导：日常饮食如何智慧控盐？

食盐（NaCl）是人们日常饮食中不可或缺的调味料，但是，长期的高盐摄入会增加高血压、心血管疾病等多种疾病的发病风险。

《健康中国行动计划（2019-2030年）》提倡，人均每日食盐摄入量不高于5g，而我国人均烹调盐摄入量高达10.5克／天。

那么，日常饮食如何做到智慧控盐？

1.推荐每人每天食盐摄入不超过5克。

2.提倡在家吃饭，学习少盐烹饪知识和技能，培养全家清淡口味和习惯。

3.小小盐勺用起来，家庭用盐要限量。

4.不要忽视各种调味品、咸菜、腌制食品中的隐性盐。

5.烹调方法多样化，优选原味蒸煮，巧用多种风味替代盐，菜肴快出锅时再放盐。

6.从小培养儿童清淡口味，少吃高盐零食。

7.家有老年人，高血压、心血管疾病以及肾脏病的病人，更应提倡合理少盐膳食。

8.在外就餐或点外卖主动要求低盐口味，优选低盐菜品，注意荤素搭配。

9.购买加工食品查看营养标签，选择低钠食品，少买高油、高盐的加工食品。

减少食盐摄入是降低血压及相关慢性病发生风险最简单有效的办法之一，对维持正常的免疫功能也非常重要。为了自己和家人的健康，建议大家合理膳食，智慧控盐。

作者：

刘阳 中国疾病预防控制中心营养与健康所 助理研究员

高超 中国疾病预防控制中心营养与健康所 博士/副研究员