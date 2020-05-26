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儿童饮食诀窍：优质蛋白质挂帅，多样化平衡膳食

■ 中国营养学会妇幼营养分会主任委员、南京医科大学公共卫生学院教授 汪之顼

2020年05月26日08:30 来源：中国妇女报

《中国居民膳食指南（2016）》中“6月龄内婴儿母乳喂养指南”、“7~24月龄婴幼儿母乳喂养指南”和“学龄前儿童膳食指南”，其中给出的喂养和膳食建议，充分体现了优质蛋白质挂帅的原则。下面简单介绍几类优质蛋白质食物，其在每一年龄段儿童的膳食指南中都有特别强调。

1.母乳：对婴幼儿来讲，母乳蛋白质绝对是质量最好的，且母乳中蛋白质水平非常适宜，不多不少，恰到好处。《中国居民膳食指南（2016）》建议，满6月龄以前的婴幼儿，应给予完全纯母乳喂养；满6月龄后再继续母乳喂养基础上，开始添加辅食，母乳喂养至两岁。

2.肉鱼类食物：动物性食物基本都是优质蛋白质来源。儿童辅食应足量食用畜禽瘦肉和鱼虾类食物。畜禽瘦肉还是铁、锌、维生素等微量营养素密集的食物。鱼类还能提供很重要的多不饱和脂肪酸。对于那些偏食不爱吃肉的孩子，生长发育跟不上，每天一定要吃足鱼虾和瘦肉。

3.蛋类：鸡蛋蛋白质一般是用作优质蛋白质的标杆，其蛋白质的氨基酸比例很适合人体生理需要，易被机体吸收，利用率可达到98%以上，且食用方便。1岁以后的儿童，每天要吃一个鸡蛋。

4.动物乳：奶类营养成分齐全，易于消化吸收，牛奶中蛋白质含量约3%，必需氨基酸比例符合人体需要，牛奶蛋白质也被认为是优质蛋白质的标杆。母乳之后，1岁以上儿童，每天应有500ml左右的奶量，有母乳最好，母乳不足可以选择合适的幼儿配方奶，也可以配合适量的鲜牛奶、酸奶等。2岁以后儿童每天应饮奶300ml~400ml鲜牛奶或相当量的奶制品。

还需要特别说明，植物性食物中蛋白质的营养价值相对较差，其中最好的要算大豆蛋白质，且豆类和谷类蛋白质可以互相弥补不足。但儿童如果有条件得到肉蛋鱼乳，最好不要太依赖大豆类食物提供的蛋白质。

(责编：许心怡、许晓华)


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