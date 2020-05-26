“深夜食堂”开启 夜间生活回归

夏日悄然而至，随着疫情渐趋平稳，大家久违的夜生活貌似也迎来了复苏。记者近日实地走访了位于经开区核心区的大族广场，觥筹交错间，感觉人们已经重新找回熟悉的烟火气，走出了疫情的阴霾。

周五晚上快8点，夜里已经有了完整的属于夏日的清凉，于近日开放的大族广场联排的露天经营场所人来人往，耳畔萦绕着或轻柔或舒缓的音乐，忙碌了一周的人们聚在一起，或是情侣两人，或是几个朋友一起，点上几个喜欢的菜品、几瓶助兴的啤酒，久违的周末的放松惬意又回到了大家身边。

在这幅和谐的画面里，戴着口罩的服务人员穿梭在不同的桌椅之间，为大家提供着各自所需。“疫情严重的时候，大家都宅在家里不敢出门，这段时间好一些了，大家都出来透气了，现在周末人明显会多。”据牛啤糖餐吧的工作人员李琪（化名）介绍，晚上店里重新亮起的灯和客人谈笑风生的模样让她有一种久违的幸福感。

“今天的工作还没结束呢，但是现在可以先吃一顿好吃的……”晚上8点半，大族广场三层撒椒里，任雪和她的两个好朋友看着点的喜欢的菜一个个送上来，决定暂时抛开工作，好好享受周五晚上的姐妹时光。任雪用桌上的公筷给好朋友一个个夹过去鸡腿、猪蹄……

在任雪周围，还有几桌客人正在用餐，“最近一段时间，客流量开始慢慢回升了，用餐晚高峰也比之前往后推迟一些，大概在7点半左右开始，最晚的客人能坐到11点左右”。撒椒门店负责人表示，尽管现在营收暂时还达不到疫情发生前的水平，但最困难的时期已经过去了，周末和节假日店里的客流量也正在逐渐恢复到以前的状态。

在门店外的公告牌上，记者看到当天的员工体温检查记录和门店的消毒检查记录。“客流量逐渐恢复的同时，我们也要坚持做好防疫。”该负责人表示，除了各项检查外，还会在店里尽量引导客人隔桌分散用餐。

晚上9点半已过，记者重新回到露天餐饮区，各个门店都还有很多客人，并有新来的客人等待着用餐，门店负责人表示，目前以家庭小范围用餐和好友小规模聚会为主，周末客流量回升更加明显。

据了解，为促进城市经济健康发展，经开区于近日下发了《关于开展2020年新型冠状病毒的肺炎防疫期间餐饮企业露天经营管理工作通知》，启动餐饮企业露天经营申请及管理工作，组织餐饮企业合法合规设立露天餐饮经营场所，督导落实疫情防控各项工作。按照该通知要求，经开区符合条件的露天经营场所将做好经营信息登记，在落实好设置测温区、扫码点餐结账、桌椅间隔不小于1米等各项防疫措施基础上，开放露天经营，该通知要求，露天经营时间最晚至晚10点，特殊情况可适当延长2-3小时。

“餐饮行业都已恢复营业，我们的夜生活好像也要回归了。”带孩子出来吃饭遛弯儿的市民王先生感慨道。（记者刘娜）