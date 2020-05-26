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北京卫健委：地方病患者纳入基层健康管理

2020年05月26日08:16 来源：北京日报

地方病患者将纳入基层医疗卫生机构健康管理。市卫生健康委近日下发通知，要求各区卫生健康委要将地方性氟骨症和Ⅱ度及以上甲状腺肿大患者纳入基层医疗卫生机构健康管理，力求地方病患者管理率和地方病规范管理率均达到100%。

市卫健委要求，基层医疗卫生机构要为纳入健康管理的地方病患者提供随访评估、健康体检、干预与管理和健康教育等服务。基层医疗卫生机构将为纳入管理的地方病患者每年随访1次，询问、评估并记录患者的疾病情况、用药情况、各项实验室检查结果等。根据患者病情、是否符合治疗条件和患者的治疗意愿，并根据评估结果，对患者采取分类干预和治疗管理。将建档立卡的氟骨症患者纳入家庭医生签约服务管理，形成签约管理台账。

根据《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020年）》中关于“做好现症地方病确诊病例治疗和社区管理”的相关要求，本市将对有治疗意愿且符合治疗条件的、病情严重的地方性氟骨症患者进行救治救助，主要采用缓解症状、改善关节功能的药物进行治疗，以手术治疗为辅。目前，市卫健委指定了积水潭医院作为市级氟骨症专项救治协议定点医院，朝阳区、海淀区、昌平区、大兴区、顺义区、通州区、怀柔区、密云区和延庆区各设立1至2所区级氟骨症专项救治协议定点医院，开展市、区两级地方性氟骨症患者治疗。

（记者 贾晓宏）

(责编：许晓华、李轶群)


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