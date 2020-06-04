破题垃圾分类“最后一公里”  厨余垃圾迎承载力大考

分类投放只是生活垃圾漫长漂流的开始。

在北京的各个小区中，清运车装载着生活垃圾驶向各个大大小小的垃圾处理中转站，再被集中送入垃圾处理厂或循环经济产业园，经过分拣后，有的被送入焚烧炉用以发电，有的则被送去生物分解或回收利用。

“N道工序”

“整个园区里各道处理工序间基本可达成一个闭环操作。”朝阳区循环经济产业园王小文说。据了解，目前园区内设有一个垃圾填埋场、两个焚烧发电厂、一个厨余垃圾处理厂和一个物资回收中心。除了物资回收中心将收运来的废纸进行分拣、压缩后外运处理，其余各厂之间形成一个垃圾处理分工协作。

2002年12月，园区内部填埋场建成，在此后十年间，被收运的垃圾都被拉到填埋场进行卫生填埋。但那时，收运来的垃圾均为混合垃圾，不同垃圾被堆放在一起，在经过倾泻、摊平、压实工序后铺上渣土，埋在高密度聚乙烯膜下等待分解。

2009年4月，北京市政府发布《关于全面推进生活垃圾处理工作的意见》。时任北京市政市容委员会主任的陈永表示，将结合“十二五”规划，调整垃圾焚烧、生化处理和填埋比例，实现全市原生垃圾零填埋。在随后的2011年2月，朝阳区循环经济产业园实现了原生垃圾的零填埋。

“目前，进入填埋场地的都是焚烧过后的废渣。”王小文说，“园区里建有两座焚烧发电厂，合计日处理能力可达到3400吨。”

通俗来看，这些被用于焚烧的垃圾运入厂区后，被倾泻至垃圾池并经历5-7日的脱水发酵，随后被投入焚烧炉中。焚烧过后生成的渣滓被送去填埋，烟气通过前述组合工艺处理后排放。而垃圾在脱水过后形成的渗沥液经过“生化+膜”处理形成中水进行循环再利用。“目前，处理产生的中水我们会用来灌溉园区里的花草或是帮助设备降温。焚烧过后生成的电力则输送给国家电网。”据了解，该园区每年处理焚烧发电的垃圾量为133.5万吨，发电量可达5.3亿度。

不过，与其他垃圾不同，由于产出量巨大，含水量大且极易变质发臭，整个过程对处理工序全程具有较高要求。

二次过滤

“厨余垃圾在我国生活垃圾中所占比重投放前高达70%-85%，含水率约为70%-90%。”清华大学环境学院教授聂永丰公开表示。在走访试点社区过程中，社区志愿者也向北京商报记者介绍道，居民饮食习惯使得厨余垃圾占垃圾总量的2/3。混合放置使得垃圾变质发臭、收运时出现汤汁滴漏，还会增加焚烧、填埋场等垃圾处理过程中产生的渗滤液量，提高了处理成本。

新规落地伊始，垃圾分类习惯需要漫长的培养过程，这使得被运往处理厂的厨余垃圾中仍夹杂其他垃圾。但进入后端处理环节后，厂房不再人力分拣收运来的厨余垃圾，这便需要设备帮助进行二次过滤。

据介绍，厨余垃圾进厂后，被倒入上料系统通过双螺旋结构将垃圾送入大物质分拣系统，6厘米以上物质被筛出，随后大于8毫米物质被二次过滤，使得浆液状垃圾进入除砂除杂过程。“这些被筛选过后的杂物会被送去焚烧发电，而除完砂过后剩余的浆料进入油脂提取系统进行二级提油。”

最终，生成的渣相被用来加工成有机肥料、水相通过厌氧处理生成中水，而油相在提取粗油脂后即可被用来制作生物柴油。与朝阳区循环经济产业园类似，位于鲁家山的厨余垃圾处理厂相关负责人赵晓东则对北京商报记者表示，厂区内部焚烧发电厂和厨余垃圾处理厂之间已能实现协同。例如，焚烧发电产生的电能和热能可供给厨余垃圾处理，而处理过后的残渣又被送去进行二次焚烧发电。

据王小文透露，目前园区内的建筑垃圾处理厂已在调试阶段。投用后，焚烧发电剩余的残渣将被送去制砖。“建筑垃圾处理厂每年有100万吨处理量，其中23万吨残渣都可做建材用。”

处理能否全覆盖

在这场垃圾处理革命中，最受关注的依旧是厨余垃圾的归处。其能否得到妥善清运和处理，直接关系到垃圾分类行动能否长久维系。

距离5月1日已逾一月，全市厨余垃圾分出率飙升。6月2日，市城管委副主任李如刚透露，北京市垃圾分类实施首月，全市家庭厨余垃圾日均分出量达到740吨。

厨余垃圾处理厂设计处理能力能否覆盖日均生产量？

在日均设计处理能力均为400吨的朝阳区循环经济产业园和海淀区大工村厨余垃圾处理厂，厂内设备也已达到满负荷运转状态。“在垃圾分类强制实施后，厂内厨余垃圾日处理量可达到210-220吨。但因为餐厅、食堂仍在逐步复工，餐厨垃圾日处理量是140-150吨，最高达到190吨。”技术提供方嘉博文公司总经理助理曹小刚透露。

从北京市生活垃圾处理设施分布图来看，在全市44座垃圾处理厂中，有23座为厨余垃圾处理厂，包括首钢餐厨厂、丰台餐厨厨余厂、顺义综合处理中心、高安屯餐厨厂、南宫餐厨厂和通州生态处理站等。“当某个区的厨余垃圾处理厂超负荷运转时，可申请跨区处理，只不过会缴纳一定跨区处理费用。”王小文说。

就全市层面而言，厨余垃圾处理能力能否消化当前日产厨余垃圾量？北京市城管委设施处副处长蔡华帅回应，目前全市每日厨余垃圾设计处理能力达到5750吨。3000余个社区厨余垃圾整体分出率是2%。“在所有社区均能实现垃圾分类的情况下，全市家庭厨余垃圾分出率最优可达到15%。”

在不计入餐厨垃圾的情况下，仅以当前740吨/日的家庭厨余垃圾分出量计算，当全市各社区分出率由当前2%增至15%，分出率达到最优的情况下，全市日均需处理的厨余垃圾为5550吨/日，设计处理能力尚且能覆盖家庭厨余垃圾生产量。据市城管委相关负责人表示，当前全市已在酝酿修建新一批垃圾处理厂，未来消化全市厨余垃圾生产量是没有问题的。（记者 陶凤 刘瀚琳）