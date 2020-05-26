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胡豫委员:建议完善分级诊疗中的医疗救治体系

2020年05月26日08:08 来源：中国青年报

在全国政协十三届三次会议第二次全体会议上，参与武汉抗疫的全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫提出了五点建议，其中包括完善分级诊疗中的医疗救治体系，充分发挥全科医生和家庭医生健康守门人的作用。

他在会场上分享了亲历武汉战“疫”的感想与建议，回顾了过去几个月的战“疫”过程，他为白衣战士感到自豪。“为新时代最可爱的人感到骄傲”，当胡豫说到这句话时，现场响起了掌声。

他还建议，要健全联防联控及应急处置机制，实现公卫体系与医疗救治体系、应急防控体系间的高效协同、有序衔接；要完善传染病防治法等法律法规，吸收防控和救治经验；要建设居民健康网、联通医院、医保和疾控信息系统；要建设一批感染性疾病重点专科，提升临床救治和科研能力，以科技创新破解疫苗、特效药研制等难题。（中青报·中青网记者 宁迪 沈杰群）

(责编：许晓华、李轶群)


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