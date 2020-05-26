热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新版《北京市垃圾分类管理条例》实施20余天 家庭厨余垃圾分出量同比增一成

北京家庭厨余垃圾分出量较上月翻倍

2020年05月26日07:59 来源：北京青年报

5月1日新修订的《北京市垃圾分类管理条例》（以下简称“《条例》”）实施以来，家庭厨余垃圾分出量明显增加。北京青年报记者从市城市管理委获悉，今年5月1日至20日，全市家庭厨余垃圾日均分出量为590吨，与去年日均534吨相比增加10%以上，与今年4月相比增长107%。目前，全市共有44座生活垃圾处理设施，可基本满足全市生活垃圾处理需求。

5月25日上午，北青报记者来到位于门头沟区的鲁家山厨余垃圾处理厂。透过大面积的玻璃窗，自动化的处理设备一览无余。“厨余垃圾主要有两方面来源，一是居民家庭日常生活中产生的家庭厨余垃圾，二是餐馆饭店、单位食堂等产生的餐厨垃圾。我们这个处理厂主要负责石景山、门头沟以及部分西城区的厨余垃圾处理，近十天来平均每日处理150吨。”鲁家山厨余垃圾处理厂副总经理赵晓东边走边介绍。

厨余垃圾运抵鲁家山厨余垃圾处理厂后，首先要去除杂质。赵晓东介绍，过去厨余垃圾中经常会混杂有废旧筷子、菜板、玻璃瓶子、塑料袋等杂质，这部分比例占到30%以上。《条例》实施后，分类效果明显提升，杂质所占比例已降至20%左右。“垃圾纯度也提高了，处理效率自然也就增加了。”据介绍，鲁家山厨余垃圾处理厂与焚烧厂实现协同治理，分离出的杂质全部用于焚烧发电；并将厨余垃圾中的油脂、水分提取出来，转变成工业粗油脂和沼气；剩余有机物全部用于堆肥。“平均100吨厨余垃圾可转换成20余吨有机肥，用于园林绿化种植等。”

北京市城市管理委环境卫生设施处副处长蔡华帅介绍，2019年，全市生活垃圾总清运量2.77万吨/日，其中，家庭厨余垃圾清运量为534吨/日。今年5月1日至20日，全市家庭厨余垃圾清运量为590吨/日，比去年有所增加。随着《条例》的贯彻落实，这一数值还将继续增长。“目前全市居民小区厨余垃圾分出量的平均值只有2%左右，而做得比较好的小区可以达到15%左右。我们做过一个测算，如果全市每个居民小区分出的厨余垃圾都能占到垃圾总重量的15%，在这种理想状态下，全市家庭厨余垃圾清运量可达到4000吨/日。”

蔡华帅说，全市共有9座家庭厨余垃圾处理设施，总设计处理能力5750吨/日。“因此，即便产生量达到4000吨/日，现有处理设施依然能够处理。”但是，目前家庭厨余垃圾清运量只有590吨/日，只占总设计能力的十分之一左右，是否意味着处理设施“吃不饱”，大量闲置？对此，蔡华帅表示，除了居民自己分出的厨余垃圾，本市还在小武基、马家楼等地设有垃圾转运站，把混合垃圾中有机成分含量较高的部分筛选出来，统筹调度处理，确保处理设施“物尽其用”。（记者 王斌）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn