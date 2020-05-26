北京家庭厨余垃圾分出量较上月翻倍

5月1日新修订的《北京市垃圾分类管理条例》（以下简称“《条例》”）实施以来，家庭厨余垃圾分出量明显增加。北京青年报记者从市城市管理委获悉，今年5月1日至20日，全市家庭厨余垃圾日均分出量为590吨，与去年日均534吨相比增加10%以上，与今年4月相比增长107%。目前，全市共有44座生活垃圾处理设施，可基本满足全市生活垃圾处理需求。

5月25日上午，北青报记者来到位于门头沟区的鲁家山厨余垃圾处理厂。透过大面积的玻璃窗，自动化的处理设备一览无余。“厨余垃圾主要有两方面来源，一是居民家庭日常生活中产生的家庭厨余垃圾，二是餐馆饭店、单位食堂等产生的餐厨垃圾。我们这个处理厂主要负责石景山、门头沟以及部分西城区的厨余垃圾处理，近十天来平均每日处理150吨。”鲁家山厨余垃圾处理厂副总经理赵晓东边走边介绍。

厨余垃圾运抵鲁家山厨余垃圾处理厂后，首先要去除杂质。赵晓东介绍，过去厨余垃圾中经常会混杂有废旧筷子、菜板、玻璃瓶子、塑料袋等杂质，这部分比例占到30%以上。《条例》实施后，分类效果明显提升，杂质所占比例已降至20%左右。“垃圾纯度也提高了，处理效率自然也就增加了。”据介绍，鲁家山厨余垃圾处理厂与焚烧厂实现协同治理，分离出的杂质全部用于焚烧发电；并将厨余垃圾中的油脂、水分提取出来，转变成工业粗油脂和沼气；剩余有机物全部用于堆肥。“平均100吨厨余垃圾可转换成20余吨有机肥，用于园林绿化种植等。”

北京市城市管理委环境卫生设施处副处长蔡华帅介绍，2019年，全市生活垃圾总清运量2.77万吨/日，其中，家庭厨余垃圾清运量为534吨/日。今年5月1日至20日，全市家庭厨余垃圾清运量为590吨/日，比去年有所增加。随着《条例》的贯彻落实，这一数值还将继续增长。“目前全市居民小区厨余垃圾分出量的平均值只有2%左右，而做得比较好的小区可以达到15%左右。我们做过一个测算，如果全市每个居民小区分出的厨余垃圾都能占到垃圾总重量的15%，在这种理想状态下，全市家庭厨余垃圾清运量可达到4000吨/日。”

蔡华帅说，全市共有9座家庭厨余垃圾处理设施，总设计处理能力5750吨/日。“因此，即便产生量达到4000吨/日，现有处理设施依然能够处理。”但是，目前家庭厨余垃圾清运量只有590吨/日，只占总设计能力的十分之一左右，是否意味着处理设施“吃不饱”，大量闲置？对此，蔡华帅表示，除了居民自己分出的厨余垃圾，本市还在小武基、马家楼等地设有垃圾转运站，把混合垃圾中有机成分含量较高的部分筛选出来，统筹调度处理，确保处理设施“物尽其用”。（记者 王斌）