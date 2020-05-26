业界专家聚焦社会办医：由量变到质变，实现非公医疗可持续发展

人民网北京5月25日电 近日，由由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在25日主题为“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”的圆桌论坛上，多方嘉宾汇聚一堂，围绕非公医疗社会责任、社会办医的发展方向等议题进行了深入研讨。

中国非公立医疗机构协会常务副会长、秘书长郝德明，北京市朝阳区三环肿瘤医院主管院长、书记张育荣，北京市东城区政协委员、北京彭胜医院院长彭胜，伊美尔集团董事长汪永安，医联副总裁彭曦丹，三博脑科董事长张阳，陆道培医疗集团CEO路阳，北京长峰医院股份有限公司董事长汪文杰，海尔医疗运行部副总经理王谦，河北燕达医院副院长刘培宗出席主题论坛。

提升服务水平，社会办医量变期待质变

郝德明在论坛上介绍，经过多年发展，社会办非公立医院已经达到了全国医院总数的65%，但社会办非公立医疗机构的服务量仅占15%左右，疫情期间社会办医的服务量一度跌到7.5%左右。郝德明认为，服务量上的巨大差距与国家对社会办医“重要组成、重要力量”的期待不匹配。为此，社会办医需要由量变实现质变，为全社会提供更多医疗资源。

“技术是第一生产力。”路阳表示，保持技术创新和迭代是陆道培医疗集团可持续发展的重要战略，百姓对健康的需求是无限的，医疗机构应该着眼于提高自身技术和服务能力，才能抓住发展机遇。

在王谦看来，整合好已有资源也是优化医疗服务水平的重要方面。“比如通过已有技术整合，就能让患者带着呼吸机到院子里晒太阳，或者让前端开刀的大夫在APP上随时看到患者的生命体征，这种改变不仅能树立患者的信心，也能改善医生的体验。”

汪文杰谈到，互联网医疗要真正做到线上线下融合，特别是对慢性病、对专病的诊疗。“把专病垂直打通，如高血压、糖尿病，以病种建立医生工作室、团队工作室，患者提的一些问题可以由大专家的团队来回答，做到及时回复。我相信未来的竞争是服务的竞争。”

强化技术能力，推进学科建设与人才培养

学科建设是所有非公医疗机构共同关注的话题，提到这一方面经验，刘培宗介绍，与公立医院的合作发展，可以帮助社会办医渡过人才、管理和许可建设等难关，快速发展。刘培宗认为，社会办医要与公立医疗机构合作共存、互补发展。

多年来伊美尔为行业贡献了近千名医生，在汪永安看来，坚持从专科轮培开始，将医生培养与学科建设相结合，是提高社会办医技术能力的重要方向。

“只有做好学科建设和人才培养，才能提高专业诊疗能力。”张阳把学科建设分为1.0与2.0两个版本。1.0版本离不开专业技术能力、人才培养和业务量三方面的提升。2.0版本，则是指医疗科研教学一体化。张阳表示，2.0时期就是要建设一个学院型、研究型的医院，“这时候光靠医院的一己之力已经无法解决问题。人才培养、临床研究都需要与大学合作。”在张阳看来，2.0版的学科建设必须依附于大学之上，才能寻求更高的发展。

彭胜同时提出，现阶段非公医疗机构发展中仍存在专业人才匮乏和学科建设困难的问题。他建议，要消除社会办医专业人才、技术支撑的晋升、课题申报等政策壁垒，同时出台积极政策鼓励和支持社会办医机构与医学院校紧密合作，开展前沿的教学科研和高端人才的培养，这样才能消除高端医护人员对社会办医的各种疑虑和顾虑，帮助社会办医有效改善的人才问题，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展。

规范医疗质量，建立非公医疗良好口碑

“企业需要像画年轮一样踏实经营。”站在社会办医长期发展的角度，路阳表示，企业不能违背办医初衷一味追求暴利，患者口碑将成为决定性因素。“医疗行业未来发展将以市场需求为导向”，路阳解释到，好的口碑才能吸引患者，提高业务量，进而占有市场。据路阳介绍，陆道培医疗集团内部调查数据显示，其99%的患者来自病友推荐。

汪永安谈到，当下我国医美行业发展迅速，但医美市场的专业水平却良莠不齐。“为此，我们不遗余力地推进行业的规范化发展，几年前就在呼吁，要从正品联盟变成专正联盟，从正规产品变成正规机构、正规医生。”

“回归到医疗层面，社会办医核心点还是质量把控”。彭曦丹表示，医联在临床中建立了质量管理体系、AI辅助和CDSS系统，充分保障了医疗质量，另外医联还建立了标准化的管理能力，SOP管理，进一步规范体系运作。

张育荣谈到，社会办医要实现长远、健康发展，先决条件是要像公立医院一样，将为百姓服务作为首要目标。“这个目标不能变，如果变了，不是质量优先，而是收益优先，那发展性质就变了。”张育荣说。

回归办医初心，承担社会责任

郝德明建议，在专注学科建设和管理能力提升同时，社会办医也应该多关心社会责任。为此，郝德明呼吁行业和协会尽快为社会办医设立特别奖项，鼓励做出突出贡献的社会办医医院和医务工作者。

彭胜总结谈到，从长期来看，在国家政策的扶持下，社会办医必将为维护人民健康、实现健康中国提供有力支撑。“为此，北京彭胜医院一直以来在追求诊疗效果和优质服务的同时，也曾多次举办援助贫困三叉神经痛患者的公益活动，积极履行社会责任，为助力推动健康中国建设贡献力量。”彭胜说。

张育荣提出，非公医疗机构的发展离不开政府的支持，也应当承担起相应的责任、回馈社会。他举例说，“我们是肿瘤专科医院，因此积极地参加了肿瘤的防治方面的科普、捐款和对口支援等公益活动。例如，有的基层地区医院没有能力建设肿瘤科，我们医院提供支持进行援建，希望通过这个模式能够承担起非公医疗机构的社会责任。”

论坛上，路阳还提出要以社会责任为核心构筑品牌生态系统。路阳认为，医疗服务产业链里中的医院、供应商等参与者应该密切合作，共同进退。路阳表示，医疗机构应该承担一定的社会责任，这样的品牌生态系统才能为非公立医疗机构建筑起坚实的社会信任基础。