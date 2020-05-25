卢庆国代表：长期脱贫战略更应依靠产业扶贫

在今年的全国两会上，全国人大代表、晨光生物科技集团董事长卢庆国围绕巩固脱贫成果、保证脱贫工作持续性、使原有贫困人口持续创收，避免原有脱贫人口再次返贫等问题提出自己的建议。卢庆国表示，产业扶贫是稳定脱贫的根本之策，长期脱贫战略更应依靠产业扶贫。

“在边疆地区加大投入资金、人才、技术、装备等，带动当地发展特色种植业，开展就地加工实现产品增值，更重要的是带动当地农民持续脱贫增收、共同实现可持续发展。”卢庆国认为，应不断增加边疆地区造血功能，从而实现可持续发展。其中，农业产业化龙头企业所发挥的产业带动、产业扶贫作用不容忽视，特别是在边疆地区。

卢庆国介绍说，晨光生物科技集团股份有限公司是专业从事植物提取的农业产业化国家重点企业。晨光集团从2011年开始，在深度贫困地区、脱贫攻坚的重点和难点地区——新疆喀什莎车地区，引导维吾尔族群众种植叶黄素的生产原料——万寿菊花。从2012年至今，晨光生物帮助南疆6万多户近20万人通过种植万寿菊摆脱了贫困，同时带动了原料运输等需求，促进了当地产业经济发展。在2006年，晨光生物开始在新疆巴州建厂，以辣椒为原料提取辣椒红色素、辣椒油树脂，带动了当地的辣椒种植产业。

卢庆国建议相关部门，从扶贫资金中列出专项资金，支持边疆地区产业扶贫，尤其是农业产业扶贫，包括种植基地建设、农业技术服务、农产品加工企业新建项目及技术的改造。

同时，建议在税收方面出台专门政策，对龙头企业减免企业所得税，实现原料采购及产品销售抵扣税率等同。建议对农业产业化龙头企业在国家边疆地区实现产业扶贫树立典型，总结经验做法，加大国家层面的宣传力度，引导更多优势企业、优势产业参与边疆产业建设、实现脱贫工作可持续发展。