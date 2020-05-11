晨光生物向武汉高考生等捐赠百万余元叶黄素产品

5月10日下午，晨光生物科技集团在湖北省武汉市武钢三中举行简短捐赠仪式，宣布向武汉市四所中学即武钢三中、武汉市第四十九中学、钢城四中、武钢实验学校的初三、高三学生及老师共计6000人捐赠价值112万元的康源晨光牌“叶黄素酯软糖”和“叶黄素软胶囊”，其中“叶黄素酯软糖”3000盒、“叶黄素软胶囊”5000瓶。

5月10日，晨光生物向湖北省武汉四所中学校高三初三学生和老师捐赠价值112万元的叶黄素产品。

据相关负责人介绍，3月底，晨光生物向河北省16所中学、2.2万高考生捐赠了2.2万瓶叶黄素软胶囊，总价值约290万元。截至目前，晨光生物共向河北、湖北中学校捐赠叶黄素产品共计价值402万元。

“疫情期间，作为学校领导，我们既要让孩子们的教学不能松懈，同时生活上、心理疏导方面还要对孩子进行辅导。我刚知道叶黄素对眼睛好处，这个产品对目前的同学们来说，真是雪中送炭。感谢晨光生物的无私奉献，给了我们无尽的鼓励和力量。晨光公司是一家有爱心、有社会责任感的企业。”武钢实验学校校长林本富在捐赠仪式上表示。

晨光生物董事长卢庆国表示，受疫情影响，今年的应届考生不能正常上课，长时间的上网课使孩子们视力疲劳，晨光生物作为全产业链叶黄素生产企业，希望把最优质的叶黄素产品提供给正在备考的莘莘学子，缓解他们因上网课造成的视觉疲劳，武汉人民为全国疫情控制作出重要贡献，晨光生物衷心希望武汉学子们不受疫情影响、再接再厉、实现梦想。