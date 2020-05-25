杜芮：充分发挥广大母亲在家庭健康中的独特作用

人民网北京5月25日电 25日，全国妇联妇女发展部部长杜芮做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“共同探索全民健身发展之路”的专场论坛上，杜芮表示，要组织动员广大母亲积极行动，充分发挥在家庭健康中的独特作用，带动家庭成员养成健康的生活习惯，践行健康生活方式，助力健康中国。

“家庭健康是全民健康的基础，而女性则是家庭生活和社会生活中的重要一员，‘健康中国 母亲行动’就是以此为出发点，通过母亲这个角色带动整个家庭健康素养的提升。”杜芮指出，“健康中国 母亲行动”由全国妇联、国家卫生健康委和国家体育总局联合开展，通过多种形式的宣传，普及健康知识，推动妇女健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广。

杜芮介绍，“健康中国 母亲行动”有六项主要任务，涉及健康知识、良好习惯、心理健康、运动健身、清洁卫生、做好妇女健康服务等方面。

“该项行动将重点关注农村单亲母亲、残疾、患重病、留守妇女等特殊群体的心理健康，探索建立留守妇女互助小组，提高生活幸福感。此外，将继续扩大‘农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查’及救助等公益项目的覆盖面，逐步提升贫困地区妇女健康水平。”杜芮说。