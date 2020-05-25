王振常：创建智慧医院 重在顶层设计

人民网北京5月25日电 24日，首都医科大学附属北京友谊医院副院长王振常做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，王振常提出，创建智慧医院，离不开顶层设计与有效数据。

“目前医院的智能化建设就像当初的信息化建设一样，缺乏顶层设计。”在王振常看来，智慧的构建离不开顶层设计，否则就会出现重复建设、资源浪费等情况，很多智慧化功能也得不到应有的发挥。

除了顶层设计，数据也在智慧医院的建设中起着举足轻重的作用。“没有足够好的、全面的数据，就谈不上数据挖掘，更谈不上智慧。”王振常表示，目前，医院整个的医疗数据没有问题，但在医疗行为的数据提取等方面仍有待提升。

针对智慧医院的具体应用方面，王振常指出，智慧化体现在医院管理、运营、流程、诊疗等多个不同层面，在这些层面都需要进行科普。一方面，需要告诉患者，如何利用智慧化手段方便自己的就诊过程；另一方面，也需要对医疗人员进行培训，重新定位其工作模式。“我们现在有很多智慧化的流程和方式，但还没有得到充分的应用面。”王振常说道。

此外，王振常就如何让信息多跑路、患者少跑路问题进行了分析，“这需要全社会多方交叉融合，首先是患者提出需求，医院进行论证，再由企业进行开发，最终应用到诊疗过程中，但整个过程仍需要顶层谋划。”