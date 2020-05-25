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让公共卫生防护网守护人民健康

——习近平总书记参加湖北代表团审议时的重要讲话产生热烈反响

2020年05月25日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

“要坚持整体谋划、系统重塑、全面提升，改革疾病预防控制体系，提升疫情监测预警和应急响应能力，健全重大疫情救治体系，完善公共卫生应急法律法规……”

习近平总书记24日下午参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时的重要讲话，在代表委员和干部群众中引起热烈反响。

现场聆听着总书记的重要讲话，全国人大代表、湖北省十堰市太和医院院长罗杰记下了满满两页笔记。“总书记的重要讲话鼓舞士气、振奋人心，对改革疾病预防控制体系、健全重大疫情救治体系指明了清晰方向。”他说，“作为基层医务工作者，我们一定要按照总书记的要求，坚持做好疫情防控工作，继续在战疫中主动作为、积极有为。”

“今天坐得离总书记最近的，都是来自基层的代表。总书记的话，让我们很温暖。”全国人大代表、湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县清坪镇申李坝村村医杨芳说，我们要把本职工作做好，扎根山区继续为百姓更好地服务，守护好群众的健康。

当前，境外疫情扩散蔓延势头仍然没有得到有效遏制，国内个别地区聚集性疫情仍然存在。

“针尖大的窟窿能漏过斗大的风。”全国人大代表、武汉市新洲区陈玉村党支部书记张文喜说，现在疫情防控取得了重大战略成果，一些群众思想上有松懈，行为上也放松了，所以守窟窿的工作要更实更细，才能把窟窿守住守死，织起一张牢固的防护网。

吉林近期发生聚集性疫情。全国人大代表、吉林大学白求恩医学部内科学系主任王江滨表示，我们要继续绷紧疫情防控这根弦，提高防控意识，守护我们来之不易的疫情防控成果。

只有坚持预防为主，加强公共卫生队伍建设和基层防控能力建设，才能真正把问题解决在萌芽之时。

“预防是最经济最有效的健康策略。”全国人大代表、重庆市中医院副院长李延萍说，今后要更紧密地结合“防”与“治”，让卫生健康部门与相关部门的协同联动更紧密地运行起来，整合现有资源，建立动态灵敏的公共卫生监测预警系统。

全国政协委员、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩，曾在武汉抗疫一线奋战50多天，带领前线的社区防控专家组梳理问题和建议1200多条，提供给相关部门。吴浩说：“要充分发挥社区卫生服务中心的‘哨点’和‘探头’功能，加大对基层医务人员相关知识的培训。”

人人动员，同向同行。

“今年开学后，学校利用主题班会、广播、宣传栏、校园网等方式，普及新冠肺炎防范知识，指导师生加强个人防护。”全国人大代表、广东梅县东山中学教师李杏玲说，现在，勤洗手、戴口罩、交谈保持适当距离这些习惯，在校园中成为师生们共同的自觉。从不习惯到适应，文明健康、绿色环保的生活方式，正在悄然成为良好风尚。

全力做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，是当前的紧要任务。

5月24日，湖北咸宁市首个500千伏变电站扩建工程施工现场，机器轰鸣，一片繁忙施工景象。

“24小时轮班，白天加晚上通宵抢工，我们要争取把疫情期间耽误的时间夺回来，争取在电网高峰负荷来临之前能够如期送电，确保群众顺利迎峰度夏。”咸宁供电公司丰源电业公司总经理贺国平说。这是咸宁全力以赴促企业复工复产的一幕。截至今年4月底，咸宁重点项目复工开工率已达到100%。

“总书记牵挂着湖北人民，心系湖北的发展，为民情怀令人感动。”湖北省十堰市郧阳区区委书记孙道军说，党中央已经研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，我们将倍加珍惜政策机遇，充分调动广大干部群众的积极性、主动性和创造性，将战疫和“战贫”贯穿工作始终，为奋力谱写湖北高质量发展新篇章作出积极贡献。

（新华社北京5月24日电） 

(责编：李轶群、许晓华)


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