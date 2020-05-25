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向世界展示中国善意 为全球战疫注入信心

2020年05月25日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

我在美国耶鲁观看人大开幕会直播，感到非常振奋。今年的政府工作报告虽然篇幅不很长，但非常务实，尤其在保民生、保就业、保证经济发展方面，干货很多。报告没有提出全年经济增速具体目标，这一点充分体现了实事求是的精神。

报告向海外侨胞传递暖意。报告指出，海外侨胞是祖国的牵挂，是联通世界的重要桥梁，要发挥好侨胞侨眷的独特优势，不断增强中华儿女凝聚力，同心共创辉煌。作为身处疫情严峻地区的海外侨胞，我们听后为之动容。

报告向世界展示中国善意。报告指出，推动签署区域全面经济伙伴关系协定，推进中日韩等自贸谈判，共同落实中美第一阶段经贸协议……我认为这些举措展示了中国负责任大国形象，以及愿与全世界人民共同发展、共同建设人类命运共同体的大国担当，不仅增强了海内外中华儿女的信心，也必将受到世界各国民众的理解与认可。

——美国耶鲁大学电机系访问研究员徐德清

在阿根廷收看李克强总理作政府工作报告直播，我的内心激荡着各种情绪。中国在较短时间内有效控制疫情，保障了人民基本生活。政府工作报告中的一句“十分不易、成之惟艰”让我百感交集。在抗疫过程中，海内外中华儿女齐心协力，中华民族紧紧团结在一起。

政府工作报告中关于稳企业保就业、促进农业丰收农民增收等举措，为脱贫奔小康提供实实在在的政策支持，体现中国稳步发展的坚定决心和强大实力。当今世界风云变幻，危和机并存。政府工作报告中提到推进更高水平对外开放、高质量共建“一带一路”等内容，顺应国际大势，抓住时代机遇，有利于为实现中华民族的伟大复兴夯实基础。

——阿根廷安徽同乡会会长万学栋

今年政府工作报告中对海外侨胞的关心令我十分感动。报告中提到：“社会各界和港澳台同胞、海外侨胞捐款捐物。中华儿女风雨同舟、守望相助，筑起了抗击疫情的巍峨长城。”我对此感同身受。

“中国坚定不移走和平发展道路，在扩大开放中深化与各国友好合作，中国始终是促进世界和平稳定与发展繁荣的重要力量。”报告中的这一观点，我深深认同。希望今年两会能成为国际社会了解中国真实情况的窗口，海外华侨华人与中国传媒一起努力，讲好中国故事，传播好中国声音，为全球战疫注入更多信心。

——澳中商业峰会主席杨东东

（本报记者严  瑜  高  乔整理） 

(责编：李轶群、许晓华)


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