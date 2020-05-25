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保卫战后，湖北怎么干？

2020年05月25日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

两会议程紧锣密鼓，习近平总书记的日程也十分繁忙。5月24日，习近平参加湖北代表团审议。新冠肺炎疫情防控的武汉保卫战、湖北保卫战取得了决定性成果，“战后”的湖北、武汉如何发展，中国通过此次疫情将怎样对公共卫生体系进行改革，是许多人关心和关注的。

习近平在湖北代表团的讲话为人们解答了这些问题。湖北接下来怎么干？习近平思路清晰，远瞩高瞻。

——谈疫情防控，要求毫不放松。“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”，习近平引用的这句俗语，让人深刻体味到防控形势的严峻。“慎终如始、再接再厉。”习近平强调，“决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。”

——谈湖北经济，提出三个“没有改变”。“湖北经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变。”这为湖北做好“后疫情时期”各项工作提供了遵循。

——谈湖北当前主要任务，既有重点，又很全面。“当前，摆在湖北面前的紧要任务，就是全力做好统筹疫情防控和经济社会发展工作。”习近平对此提出许多具体要求，涵盖面十分广泛，包括社区防控、复工复产、“六保”工作、脱贫攻坚、群众安抚等。

“湖北怎么干”背后更大的问号是“中国怎么干”？

在湖北代表团，习近平重点提到了国家公共卫生体系的问题。如何建设？怎么改革？总书记讲话中，有许多重要的关键词值得掂量。

——预防。“预防是最经济最有效的健康策略。”传染病预防及时，能够避免更多的损失，尤其是发挥医疗机构、疾控部门和社区的联动，可能会起到事半功倍的效果。

——预警。“疫情监测预警贵在及时、准确。”这就要加大对疾控部门的要求，同时完善预警触发机制、监测机制等，让疫情能够在第一时间被监测到，有助于及时采取各项措施，最大限度降低损失。

——动员。这包括医疗人员和医疗物资两方面。中国抗疫能够取得重大成果，与出色的医疗人员、医疗物资动员能力分不开。这是经验，应当形成制度加以传承。

——依法。疫情防控离不开系统完备、科学规范、运行高效的公共卫生法律法规体系。如今，在常态化疫情防控背景下，更要把法治精神贯彻到防控的方方面面。

——健康。要深入形成健康文明的生活方式。习近平指出，现在，出门佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离、推广分餐公筷、看病网上预约等，正在悄然成为良好社会风尚。这些健康文明的做法要推广开来、坚持下去。

疫情依然在全球肆虐，中国的防控丝毫不能放松警惕。打赢保卫战只是第一步，更重要的是总结经验和教训，推进经济社会发展，防止疫情反复，奋力完成今年经济社会发展各项目标任务。

张一琪/文 

(责编：李轶群、许晓华)


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