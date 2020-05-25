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人民时评：筑牢重大疫病的防火墙

李红梅

2020年05月25日08:40 来源：人民网－人民日报

预防为主、防治结合，有助于全方位防控疾病，做好居民全生命周期健康管理

5月24日下午，习近平总书记在参加湖北代表团审议时指出，“预防是最经济最有效的健康策略。”今年的政府工作报告，专门开辟“加强公共卫生体系建设”一章，部署改革疾病预防控制体制、强化基层卫生防疫等工作。健全重大疫情防控和治疗协同体系、加强公共卫生队伍建设等话题，经由代表委员议政建言、集思广益，正凝聚成宝贵的改革发展共识。

在疫情防控中，联防联控、群防群治起到了非常关键的作用。这正是公共卫生服务的题中之义，即通过评估、协调、保障、宣传等手段，促进全社会各方面、每个人共同携手，预防、应对危害公众健康的重大疾病。全方位全周期保障人民健康，必须健全公共卫生服务体系，加强预防为主、防治结合机制，努力实现公共卫生服务与医疗服务无缝衔接。

预防为主、防治结合，有助于全方位防控疾病，做好居民全生命周期健康管理。从以往看，重治疗轻预防，关注个体疾病多，关注疾病人群流行性特点较少，使得临床医疗服务得到更多的政策重视和资源倾斜。公共卫生服务不健全，难以将重大疾病预防提前到一级或零级预防，就无法实现全方位全生命周期的健康管理。医疗服务因素只是影响健康的一小部分原因，只有更加重视环境、社会、心理等公共卫生因素，更加注重疾病预防，才能保证个体健康，系统、科学地守护群体健康。

打通“防”与“治”，一个重要抓手是健全全科医生制度。全科医生是居民的健康守护人，也是实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接的重要一环。有了全科医生的把关，重大疫情风险可以提前预警，向公共卫生部门报告，并预检分诊、首诊可疑人群，与上级医疗机构形成分级、分层、分流的救治体系。完善全科医生培养和使用制度，让其在基层发挥预警、防控、救治的作用，将有助于织牢织密疫情防控网。

健全公共卫生服务体系是一项社会系统工程，涉及卫生服务、医疗保障、财政投入、教育培养等各个方面。让公共卫生服务体系成为抵挡重大疫病的防火墙、防洪堤，我们必能守护好人民健康，全面推进健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2020年05月25日 09 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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