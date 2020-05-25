将3岁以下婴幼儿家庭教育支持服务纳入政府公共服务

在正在召开的全国政协十三届三次会议上，全国妇联提交了关于将3岁以下婴幼儿家庭教育支持服务纳入政府公共服务的提案。日前，中国妇女报·中国妇女网记者就该提案采访了全国政协委员、全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视、亲切关怀儿童健康成长，始终坚持儿童优先原则。习近平总书记发表了一系列重要讲话，深刻阐述了家庭教育在儿童成长中的重要作用，强调家庭是人生的第一所学校，家庭教育最重要的是品德教育、是如何做人的教育，要给孩子讲好“人生第一课”，帮助扣好人生第一粒扣子，并要求教育、妇联等部门要统筹协调社会资源支持服务家庭教育。

“习近平总书记的重要指示为我们做好新时代家庭工作、儿童工作提供了重要遵循。刚刚出炉的政府工作报告在部署2020年政府工作时对发展托幼服务提出了明确要求。国务院办公厅也专门印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，强调发展婴幼儿照护服务的重点是为家庭提供科学养育指导，要求各有关部门按照各自职责，加强对婴幼儿照护服务的指导、监督和管理。作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，妇联组织要牢记总书记嘱托，以立德树人为根本，立足职能、发挥优势，做好家庭教育支持服务，帮助孩子上好‘人生第一课’。”黄晓薇提到，随着经济社会的发展，越来越多的家庭意识到3岁以下婴幼儿早期启蒙的重要性和必要性，但很多家庭获得的早期育儿指导是零散的、不系统的，甚至是不科学的。“全面两孩”政策实施以来，不少家庭“不敢生、不愿生”，其中一个重要原因就是配套的儿童早期家庭教育的多元支持服务体系尚未健全，现有供给还不能满足3岁以下婴幼儿家庭的需要。

“2020年，突如其来的疫情让居家育儿成为必然选择，如何指导帮助家长科学育儿显得更为重要。”黄晓薇介绍，自2月8日起，全国妇联推出了“特殊时期 特别家教”家庭教育微课，围绕战“疫”学起来、战“疫”动起来、战“疫”读起来、战“疫”写起来四个板块，录制推出了专家微课、亲子宅家游戏、优秀童书音视频、战“疫”家书等家教产品以及“‘早安宝贝’儿童社会心理支持”线上公益服务项目，为广大家长提供特别的家庭教育支持服务。

黄晓薇认为，民众的需求、国际社会的经验、本土的实践方案均表明将3岁以下婴幼儿家庭教育支持服务纳入政府公共服务的必要性和可行性。为此，她建议：一是建立相关部门共同参与的3岁以下婴幼儿家庭教育支持工作机制，充分发挥各部门的组织优势和专业优势，开展形式多样的家庭教育支持服务，同时强化基层政府的家庭教育支持服务职能。二是将3岁以下婴幼儿家庭教育支持服务作为城乡社区公共服务的重要内容纳入基本公共服务项目清单，采取专项财政经费支持、在中央彩票公益金中专项列支、政府购买服务等，构建政府主导、社会力量参与的家庭教育支持经费保障机制。在目前实施的儿童教育、儿童营养保健、儿童保护等公共服务项目中，增加对3岁以下贫困、残疾等特殊困难婴幼儿家长的科学育儿指导内容。三是细化托育机构设置标准和管理规范，完善行业准入标准、从业人员的职业资格认证，健全注册、备案登记、信息公示和质量评估等制度，强化行业自律等，加强3岁以下婴幼儿照护服务的规范、监管。（记者田珊檑）