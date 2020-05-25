复课后体育活动保持1.5米间距

体育活动一般保持1.5米间距，不得佩戴N95口罩进行体育运动，复学初期不提倡组织统一距离、统一速度的集体跑步……教育部近日发布《关于在常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》（以下简称《意见》），对复课后“体育课怎么上”的问题给出了规范性意见。

《意见》强调，经过较长期的居家学习，学生体质、体力和运动技能有所下降。此外，夏季到来气温逐渐升高，这给复学学校开展体育工作带来风险，给学生参加体育活动带来影响和限制。

在这种情况下，教育部要求学校一要为师生配备好参加体育活动必要的防疫物资，在课前课后及时对体育场地、器材设施进行适度消毒防护，合理安排使用运动器材，避免交叉使用。师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

二要优化体育课程内容和教学方式方法，加强居家学习和复课后体育教学的衔接，复课初期可以适当降低课程标准规定的运动强度及密度要求，多安排非身体接触性的体能练习和以发展心肺功能为主的单人项目，如跳绳、踢毽、慢跑、武术、健身操等。

三要切实落实每天锻炼一小时要求，条件不具备的学校要错时分段上好体育课，充分利用课间休息时间让学生多到户外参加个人体育活动，复学初期不提倡组织统一距离、统一速度的集体跑步，当前暂停学校大型聚集性活动和运动会。

此外，《意见》还要求适当调整各类体育考试工作方案，各地要根据实际，科学研制并及时发布初中升学体育考试、体育教育专业高考运动技能测试、运动训练专业和武术民族传统体育专业单招单考、普通高校高水平运动队招生等工作方案。鼓励家校协同营造良好体育学习环境，布置体育家庭作业，动员家长对学生体育锻炼进行经常指导和监督，家长要密切关注学生的身体和心理健康。（记者 雷嘉）