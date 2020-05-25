热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

教育部针对复课后“体育课怎么上”给出规范性意见——

复课后体育活动保持1.5米间距

2020年05月25日08:18 来源：北京青年报

体育活动一般保持1.5米间距，不得佩戴N95口罩进行体育运动，复学初期不提倡组织统一距离、统一速度的集体跑步……教育部近日发布《关于在常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》（以下简称《意见》），对复课后“体育课怎么上”的问题给出了规范性意见。

《意见》强调，经过较长期的居家学习，学生体质、体力和运动技能有所下降。此外，夏季到来气温逐渐升高，这给复学学校开展体育工作带来风险，给学生参加体育活动带来影响和限制。

在这种情况下，教育部要求学校一要为师生配备好参加体育活动必要的防疫物资，在课前课后及时对体育场地、器材设施进行适度消毒防护，合理安排使用运动器材，避免交叉使用。师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

二要优化体育课程内容和教学方式方法，加强居家学习和复课后体育教学的衔接，复课初期可以适当降低课程标准规定的运动强度及密度要求，多安排非身体接触性的体能练习和以发展心肺功能为主的单人项目，如跳绳、踢毽、慢跑、武术、健身操等。

三要切实落实每天锻炼一小时要求，条件不具备的学校要错时分段上好体育课，充分利用课间休息时间让学生多到户外参加个人体育活动，复学初期不提倡组织统一距离、统一速度的集体跑步，当前暂停学校大型聚集性活动和运动会。

此外，《意见》还要求适当调整各类体育考试工作方案，各地要根据实际，科学研制并及时发布初中升学体育考试、体育教育专业高考运动技能测试、运动训练专业和武术民族传统体育专业单招单考、普通高校高水平运动队招生等工作方案。鼓励家校协同营造良好体育学习环境，布置体育家庭作业，动员家长对学生体育锻炼进行经常指导和监督，家长要密切关注学生的身体和心理健康。（记者 雷嘉）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn