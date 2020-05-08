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海南省教育厅发布紧急通知：学生上体育课和开展体育活动时不戴口罩

2020年05月08日15:36 来源：海南日报

近日，在儋州市第二中学，学生们在上体育课。 本报记者 陈元才 通讯员 朱鼎甲 图/文

结合当前海南气温升高、天气炎热等实际情况，省教育厅5月7日发布紧急通知，对疫情期间组织学生安全上好体育课和开展体育活动有关事项作出明确。

省教育厅要求，各地各校要结合疫情防控等实际情况，循序渐进有序地组织学生在体育棚、体育场馆等室内或树荫下气温适宜的场所开展强度中等及以下的非群体性、非聚集性的体育课和课外体育活动，比如跳绳、跳远、乒乓球等体育课和大课间体育活动，避免因暴晒和强度过大等因素导致学生身体不适而出现安全事故。

各地各校在组织学生上体育课和开展体育活动时，人员之间要保持1米以上的距离，不戴口罩。各学校安排室外体育课时间避开中午高温时间，体育课程可调至阴天或凉爽天进行。

省教育厅同时明确，学生睡觉时间应不戴口罩。（记者陈蔚林）

(责编：李轶群、许晓华)


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