热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国人大代表龚定荣谈湖北省潜江市疫情防控情况

“每个确诊数字都不是冰冷的孤立的”

2020年05月25日08:17 来源：北京青年报

据湖北省卫健委官网数据统计，截至5月20日24时，潜江累计报告确诊病例198例，累计治愈出院189例，病亡9例。潜江确诊病例在全省地市州中是除了神农架林区以外数量最少的。“每个确诊数字都不是一个孤立的、冰冷的数字，它包含的东西太多太多了。失去一个人，一个家庭说不定就崩塌了。减少病亡，真的太重要了。”全国人大代表，湖北省潜江市委副书记、市长龚定荣在回顾这场疫情时感慨万千。在接受北京青年报记者专访时，他还表示，“中央包括各级党委政府都特别重视、特别支持我们湖北、支持潜江，这是最重要的。”

谈疫情防控

潜江市没有经历过这样大的疫情

在疫情发生的初期，和湖北省其他地区一样，潜江市的物资也比较缺乏。在2003年SARS期间，潜江市只有一例疑似的病例，“潜江市没有经历过这样大的疫情。”龚定荣介绍，一开始，潜江市在医疗保障、防护消杀等物资方面是不够的，不过后来逐渐从“紧平衡”发展到平衡，这是全国给予支持的结果。

龚定荣说，“疫情开始时，我们及时采取了一系列措施，有效防止了疫情蔓延扩散。”

今年2月，国家卫健委发布消息称，统筹安排19个省份对口支援湖北，其中对口支援潜江的有山西医疗队、陕西疾控检测队和宁夏回族自治区疾控队。“他们到潜江之后也没讲什么条件，主动领取任务，到医院、地方实地去熟悉、了解情况，进入角色非常快。”龚定荣说，他们派的都是精兵强将，在这里坚守了两个多月，给了我们很大的支持，“他们离开的时候，潜江人把他们当成自己人看待，自发到医院、街上送行，场面非常感人。”在说到这个话题时，龚定荣说了两次“非常感谢他们”。

龚定荣还提到，湖北的各个地方包括广大的群众，能按照中央要求，把防控措施落实好。“开始时疫情确实比较重，在那种情况下我们对小区居民实行管控，对道路交通也进行了管控，大家都特别自觉，这也是非常重要的。”

在龚定荣看来，人民战争要有人民的参与，否则要胜利是不太可能的。

谈复工复产

已经达到了全面的复工复产复市

龚定荣说，“抗击疫情的过程中，因为物流交通不是很畅通也带来了很多的问题。比如一些工业企业的产品、原料运不进来、送不出去，潜江之外的一些重要岗位工人等也没办法进来，带来了很大的影响。”

“3月10日前后，我们在做好疫情防控的前提下，全力做足做好恢复正常生产生活秩序的各项准备工作，3月13日全面恢复正常生产生活秩序，市域内所有交通卡口全部解除，所有公共交通全面恢复，所有企业全面复工复产。放开之后，消费者还是有一种自我保护的心态。”龚定荣告诉北青报记者，跟过去早晚车水马龙的场景相比，今年还是存在一些落差，“在收购价格上，小规格的虾也降了不少。虾苗占全年收益的30%左右，但是今年这一块基本上没有大的收益，影响很大。”

中央对湖北的复工复产问题也十分关注。4月29日，中共中央政治局常务委员会召开会议。那次会议的一个重要议题，就是研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。会议指出，在疫情防控中，湖北省特别是武汉市人民作出了很大贡献，付出了很大牺牲，经济社会发展和民生保障面临的困难较大。

党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有关部门要会同湖北省认真抓好组织实施，尽快落实到位。“中央出台了很多的政策，对湖北整个经济的复苏有很大的帮助。”龚定荣说，现在已经达到了全面的复工复产复市，但要做到满负荷，仍有一点差距。

谈直播带货

干部为潜江小龙虾带货

在提到经济发展的问题时，龚定荣提到了“潜江小龙虾”。他说，对潜江来说，小龙虾加工出口是非常重要的一部分，但在疫情期间，小龙虾外贸出口、国外的需求下滑得很厉害，订单非常非常少。

在刚刚过去的两个月，潜江党政官员直播带货潜江龙虾，受到了外界广泛点赞。3月21日上午，潜江副市长陈庆忠走进直播间，为潜江小龙虾带货。4月13日上午，潜江市委书记吴祖云拿起话筒当主播，线上为潜江龙虾“打CALL”带货。

“潜江党政官员带货非常好。地方领导干部为企业、农民解决一些现实的问题，这是应该抓的事情。”龚定荣说，“直播带货”确实有很大的拉动和推动作用。在采访中，龚定荣还感谢了一些省外的企业、电商等平台。他说，在疫情这样的很特殊的情况下，产品卖不出去，农民着急、企业着急、地方负责人着急、流通渠道的市场主体等也都非常着急，“通过什么渠道更快更好？只有通过互联网、媒体等平台。”

龚定荣今年参加“两会”关注的其中一个重点，也与小龙虾有关。“要尽量降低疫情对区域重点农产品特别是特色农产品的影响”，龚定荣说，在沿长江中下游的不少省份中，小龙虾都是农民致富的渠道，今年疫情发生后，农民的收益都受到了影响。他认为，在这方面，应该有一些政策的倾斜。龚定荣说，到去年，小龙虾产业综合产值是420个亿，占了很大的分量。疫情发生后，加工企业有很大的资金压力，他希望一些政策性银行在收购资金方面能给予支持。

谈到如何看待潜江在这次抗击疫情中的表现？龚定荣表示，“我们是答题的，这要看人民群众的满意度，社会满意、群众满意是最重要的。”

文/本报记者 孟亚旭 统筹/徐锋

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn