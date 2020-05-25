“每个确诊数字都不是冰冷的孤立的”

据湖北省卫健委官网数据统计，截至5月20日24时，潜江累计报告确诊病例198例，累计治愈出院189例，病亡9例。潜江确诊病例在全省地市州中是除了神农架林区以外数量最少的。“每个确诊数字都不是一个孤立的、冰冷的数字，它包含的东西太多太多了。失去一个人，一个家庭说不定就崩塌了。减少病亡，真的太重要了。”全国人大代表，湖北省潜江市委副书记、市长龚定荣在回顾这场疫情时感慨万千。在接受北京青年报记者专访时，他还表示，“中央包括各级党委政府都特别重视、特别支持我们湖北、支持潜江，这是最重要的。”

谈疫情防控

潜江市没有经历过这样大的疫情

在疫情发生的初期，和湖北省其他地区一样，潜江市的物资也比较缺乏。在2003年SARS期间，潜江市只有一例疑似的病例，“潜江市没有经历过这样大的疫情。”龚定荣介绍，一开始，潜江市在医疗保障、防护消杀等物资方面是不够的，不过后来逐渐从“紧平衡”发展到平衡，这是全国给予支持的结果。

龚定荣说，“疫情开始时，我们及时采取了一系列措施，有效防止了疫情蔓延扩散。”

今年2月，国家卫健委发布消息称，统筹安排19个省份对口支援湖北，其中对口支援潜江的有山西医疗队、陕西疾控检测队和宁夏回族自治区疾控队。“他们到潜江之后也没讲什么条件，主动领取任务，到医院、地方实地去熟悉、了解情况，进入角色非常快。”龚定荣说，他们派的都是精兵强将，在这里坚守了两个多月，给了我们很大的支持，“他们离开的时候，潜江人把他们当成自己人看待，自发到医院、街上送行，场面非常感人。”在说到这个话题时，龚定荣说了两次“非常感谢他们”。

龚定荣还提到，湖北的各个地方包括广大的群众，能按照中央要求，把防控措施落实好。“开始时疫情确实比较重，在那种情况下我们对小区居民实行管控，对道路交通也进行了管控，大家都特别自觉，这也是非常重要的。”

在龚定荣看来，人民战争要有人民的参与，否则要胜利是不太可能的。

谈复工复产

已经达到了全面的复工复产复市

龚定荣说，“抗击疫情的过程中，因为物流交通不是很畅通也带来了很多的问题。比如一些工业企业的产品、原料运不进来、送不出去，潜江之外的一些重要岗位工人等也没办法进来，带来了很大的影响。”

“3月10日前后，我们在做好疫情防控的前提下，全力做足做好恢复正常生产生活秩序的各项准备工作，3月13日全面恢复正常生产生活秩序，市域内所有交通卡口全部解除，所有公共交通全面恢复，所有企业全面复工复产。放开之后，消费者还是有一种自我保护的心态。”龚定荣告诉北青报记者，跟过去早晚车水马龙的场景相比，今年还是存在一些落差，“在收购价格上，小规格的虾也降了不少。虾苗占全年收益的30%左右，但是今年这一块基本上没有大的收益，影响很大。”

中央对湖北的复工复产问题也十分关注。4月29日，中共中央政治局常务委员会召开会议。那次会议的一个重要议题，就是研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。会议指出，在疫情防控中，湖北省特别是武汉市人民作出了很大贡献，付出了很大牺牲，经济社会发展和民生保障面临的困难较大。

党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有关部门要会同湖北省认真抓好组织实施，尽快落实到位。“中央出台了很多的政策，对湖北整个经济的复苏有很大的帮助。”龚定荣说，现在已经达到了全面的复工复产复市，但要做到满负荷，仍有一点差距。

谈直播带货

干部为潜江小龙虾带货

在提到经济发展的问题时，龚定荣提到了“潜江小龙虾”。他说，对潜江来说，小龙虾加工出口是非常重要的一部分，但在疫情期间，小龙虾外贸出口、国外的需求下滑得很厉害，订单非常非常少。

在刚刚过去的两个月，潜江党政官员直播带货潜江龙虾，受到了外界广泛点赞。3月21日上午，潜江副市长陈庆忠走进直播间，为潜江小龙虾带货。4月13日上午，潜江市委书记吴祖云拿起话筒当主播，线上为潜江龙虾“打CALL”带货。

“潜江党政官员带货非常好。地方领导干部为企业、农民解决一些现实的问题，这是应该抓的事情。”龚定荣说，“直播带货”确实有很大的拉动和推动作用。在采访中，龚定荣还感谢了一些省外的企业、电商等平台。他说，在疫情这样的很特殊的情况下，产品卖不出去，农民着急、企业着急、地方负责人着急、流通渠道的市场主体等也都非常着急，“通过什么渠道更快更好？只有通过互联网、媒体等平台。”

龚定荣今年参加“两会”关注的其中一个重点，也与小龙虾有关。“要尽量降低疫情对区域重点农产品特别是特色农产品的影响”，龚定荣说，在沿长江中下游的不少省份中，小龙虾都是农民致富的渠道，今年疫情发生后，农民的收益都受到了影响。他认为，在这方面，应该有一些政策的倾斜。龚定荣说，到去年，小龙虾产业综合产值是420个亿，占了很大的分量。疫情发生后，加工企业有很大的资金压力，他希望一些政策性银行在收购资金方面能给予支持。

谈到如何看待潜江在这次抗击疫情中的表现？龚定荣表示，“我们是答题的，这要看人民群众的满意度，社会满意、群众满意是最重要的。”

文/本报记者 孟亚旭 统筹/徐锋