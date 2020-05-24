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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张震江：人工智能让远程医疗服务更加高质与高效

2020年05月24日21:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 24日，解放军总医院远程医学中心高级工程师张震江做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，张震江表示，疫情期间，人工智能技术的引进让远程医疗更加高质与高效。期待医疗领域未来涌现更多优秀的人工智能人才，推动医疗AI向更广泛、更深入的方向发展。

张震江介绍，在此次疫情中，解放军总医院远程医学中心通过远程医疗、远程会议与远程教育培训三个方面，为助力疫情防控发挥了作用。期间，AI技术的引进使得远程医疗服务更加高质、高效。

张震江具体谈到，“这次疫情期间，我们部署了影像AI辅助诊断应用，通过这一应用，进行会诊的专家可以在计算机上远程调取患者的肺部CT片字，上面清晰地标记了磨玻璃状病变，可以节省阅片时间，同时也能减少漏诊，提升了远程医疗会诊的质量与效率。”

主题论坛上，谈到人工智能在智慧医院建设中的作用，张震江表示，目前人工智能技术在医院的应用表现出两大特点。“第一，人工智能应用大多是根据特定医院的需求产生的定制化项目，在一家医院适用，到了其他医院可能就很难通用；第二，目前人工智能普遍应用于医学影像方面，相关应用日趋成熟，但在电子病历、知识图谱等许多其他方面则仍需进一步挖掘。”张震江说。

张震江期望，未来人工智能在医学方面的应用，一方面要探索研发通用型产品，打破不同医院间的使用壁垒；另一方面要将定制化产品继续广泛、深入发展，除医学影像外，进一步在医院的各个场景中发挥作用。而要实现这两点愿景，则必须解决当前的人才缺口，如通过高校设立相关专业等方式，培养更多优秀的人工智能人才，推动医疗AI向更广泛、更深入的方向发展。

(责编：李轶群、许晓华)


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