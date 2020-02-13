跨越空间限制 远程医疗助力江西省新冠肺炎防控

“刘女士好，我们是省级救治专家组，今天给您会诊。总的来看，您配合得很好，而且病情向好的方面发展。”屏幕这头是江西省级会诊专家组，另一头是修水县人民医院隔离病房及线上医疗机构的画面。

近日，江西省九江市修水县人民医院医生针对新型冠状病毒感染的肺炎患者刘女士病情情况，申请省级医疗救治专家组指导下一步治疗。

此次会诊由呼吸、重症、院感、影像等方面专家组成省级会诊专家组，现场设远程会诊、远程提问等环节，突破传统的“点对点”会诊模式，采取“点对多点”会诊模式，既是一次远程会诊，也是一堂远程教学。

会诊现场，赣南医学院第一附属医院、赣州市第五人民医院、安远县人民医院等定点医疗机构就新型冠状病毒感染的肺炎预防、治疗、护理、用药等方面向省级会诊专家组提出问题，专家一一作出详细解答。

同时，远程会诊现场通过“互联网+”实时传输到各分会场，基层医务人员在当地即可享受省城专家的面授指导，共对3名新型冠状病毒感染的肺炎患者进行了会诊。

“将如此优质的医疗资源下沉给基层医院，增添了我们抗击疫情的信心！”修水县第一人民医院院长郑健林说。

“在特殊时期，远程医疗可跨越时间、空间和地域的限制，提供便捷、优质、高效的医疗卫生服务。同时可以对全省的救治能力和水平进行全面的了解，并针对性地提出下一步的防控措施。”江西省胸科医院副院长宗佩兰告诉记者。

据了解，江西省卫生健康委借助省级远程医疗服务平台，定期组织开展线上会诊活动，实现疫情防控期间各级定点医疗机构的远程会诊、教学培训、方案共享、救治指导等方面快速响应，帮助提升基层疫情救治能能力和水平。(管细红徐雅金 记者 刘占昆)