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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王晓泸：医美机构营利性项目名称须规范

2020年05月24日20:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电（董童） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医疗美容规范化发展”的圆桌论坛上，深圳阳光医美集团董事长王晓泸表示，要从源头上帮助全国依法经营的医美机构，将营利性项目列出，并且规范名称。

王晓泸介绍，从2000年开始我国对医疗行业实行分类管理，分为营利性和非营利性，三个主要区别的政策并没有改变。这三个区别分别为：在价格方面，营利性医疗机构实行市场调节下随行就市，非营利性的医疗机构绝大多数是公立医院，实行政府指导价；在税收政策上，非营利性医疗机构全部免税，除了代扣代缴个人所得税之外，所有增值税、企业所得税全部免征，但营利性医疗机构我国视同为工商企业，所以要交企业所得税；在投资回报方面，非营利性的医疗机构绝大部分是政府投资的，所以它的投资回报只能用于医院发展，不能用于投资人的回报。但对于营利性医疗机构投资回报，既可用于医院发展，也可以用于投资人的分配。

“由于听说医美行业是暴利，于是税务机关就收取增值税。但对于整个行业来说，规范的企业未必会有暴利。要从源头上帮助全国依法经营的医美机构，将营利性的项目列出，并且将名称规范。”王晓泸说。

王晓泸还提出，我国每隔一段时间，就会修订全国医疗技术临床管理办法。该办法在2018年曾做过全面修订，而与2009年进行的修订相比，区别很大：一是取消了医疗技术的准入审核制度，而以前是由各级卫生行政主管部门，要对医疗技术进行审核，有准入门槛；二是明确了责任，如果在临床应用、管理过程中出现问题，由医疗美容企业直接承担责任；三是加强内控，明确要对医生进行授权，将在深圳试行。

(责编：李轶群、许晓华)


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