谭晓燕：加强医美行业监管 建立执业人员统一查询体系

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，杭州整形医院院长谭晓燕表示，在医美行业，非法行医违规成本较低，应依法严格监管。

谭晓燕认为，当前对于医美行业的非法执业处罚比较低，这让一些非法医美机构和执业人员违法成本太低。她表示，相关政策法规正在不断完善，对医美行业内的不良行为甚至是涉及违法犯罪的行为应该进行严厉打击。

同时，谭晓燕还呼吁建立统一的医美行业执业者信息查询系统，让消费者可以更简便的查询到自己选择的医生是否有执业资格，及执业水平如何，通过公开透明的查询系统将行业内的“害群之马”清除出去。

在美容机构营销方面，谭晓燕结合自身经验表示，有些医美机构打着进口的旗号，将成本价为几毛钱的廉价产品抬高到几十万。针对这样的情况，谭晓燕建议，应推动网络证据固定，相关监管机构或可以将网络截屏可以作为证据，运用多种手段来维护消费者的权益。