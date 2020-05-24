薛红：建立完善管理体系 提升医美服务质量

人民网北京5月24日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在24日举行的主题为“医美规范化发展”的圆桌论坛上，四川华美紫馨医疗美容医院总经理薛红在发言时表示，行业自查自律首先要全面学习，然后要建立完善的内部管理体系。

今年4月3日，国家卫健委等8部委联合下发《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》。对此，薛红表示，作为医美从业机构，要落实相关监管政策做好自查自律首先就要全面学习好政策，深入了解政策的内涵和外延。

薛红表示，在学好相关政策的同时，还要学好医美相关的法律，比如广告法等行业经营上涉及的法律法规以及行业规范，然后再从机构的日常工作出发，时刻自查自律是否符合相关法律法规的要求和行业规范的标准。

薛红还认为，医美机构内部管理制度的建立是十分必要的，建立方向科学正确、流程合理、细节到位的一整套完善的符合法律法规和行业规范的管理制度和运行流程对医美机构的规范执业十分重要。有了完善的制度流程约束，医美机构内的执业人员才能有规可依有据可循，在日常工作中做好自律自查，才能不断提升执业标准，给消费者带来更好的服务体验。