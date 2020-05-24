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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张实：完善的法律是对医疗人工智能企业发展的重要保护

2020年05月24日16:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月24日电 24日，医渡云合伙人、CEO张实做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“聚焦智慧医院发展 共享优质医疗”主题论坛上，张实表示，大数据分析能支持管理者做好预测和研判，与此同时，大数据合规使用的边界还需法律进一步厘清。

论坛上，张实对认知智能进行了介绍。“感知智能强调对图像、语音等进行识别，认知智能更侧重理解和思考。”据张实介绍，医渡云利用自然语言处理技术（NLP）根据授权对真实世界数据进行分析，形成了服务决策的“智慧医疗大脑”。

疫情期间，通过“智慧医疗大脑”，医渡云为宁波市制作了多份分析报告，对宁波市的慢性病患者感染率等多个数据进行了预测，协助宁波市尽早实现了复工复产。“人工智能的认知能力在决策和预测两方面能提供巨大助力。”据张实介绍，医渡云的人工智能技术已经走出中国，为文莱搭建了国家疫情防控平台。

“数据质量要到达一定水平之后才能做研究和应用。”张实在论坛上也强调，数据的标准化、完整度和颗粒度是影响数据质量的重要因素。张实解释到，标准化利于不同来源的数据有效流动，方便对同一个问题进行多角度分析。“我们对新疾病的认知有限，需要更加多维和全面的研究加速我们对它的理解。”张实补充到。

为此，张实在论坛上呼吁尽快完善医疗数据相关法律法规。“完善的法律是对医疗人工智能企业发展的重要保护。”张实认为，智慧医疗领域的企业投入了大量资源用于科研，但如果医疗数据相关法律不完善，将大大制约企业的创新。张实表示，清晰的法律边界将鼓励企业大胆并且踏实合规地创新。

(责编：许晓华、李轶群)


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