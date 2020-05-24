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科学认识中医药任重道远 政协委员称应避免泛化、神秘化

陈静

2020年05月24日08:04 来源：中国新闻网

　　 在新冠肺炎患者的救治过程中，中医药疗效尽显。然而，中医药科学普及面临困境、中医药实质性参与传染病防治的程度有限，依然是现实存在的问题。

　　全国政协委员、上海中医药大学副校长陈红专坦言，在全社会形成“科学认识中医药”“正确认识中医药”的良好氛围，任务依然十分艰巨。

　　为此，陈红专在《关于进一步加强中医药知识的科学普及的建议》中提出，应该避免中医药知识传播中的泛化、神秘化现象；并鼓励更多高等中医药院校、医疗机构中医药专家致力于有针对性健康科普工作。

　　他指出，中医药界还要共同努力对中医药文化的精华和糟粕加以梳理、区分、扬弃；注重对青少年的中医药知识科普，传播中医药文化、治未病等健康理念和知识。

　　全国政协委员、上海中医药大学附属曙光医院主任医师蒋健指出，中医药在与传染病的不断斗争中，发展出扶正祛邪等一整套医疗理论，可减缓病情，发挥良好的治疗效果。

　　蒋健表示，在此次新冠肺炎疫情中，中国各地中医名家根据不同地区、不同气候、不同人群的差异性，提出了多种治疗或辅助治疗新冠肺炎的方案，为降低重症化率和死亡率起到了很好的作用，疗效得到了国内外大众的认可，经验值得总结。

　　虽然，2004年中国修订了传染病防治法，将中医药纳入了中国传染病的防治体系，但中医药防治传染病的作用尚未能得到最大程度的发挥。

　　蒋健建议，细化传染病防治法有关条款，出台相关配套政策，进一步为中医药防治传染病提供法律保障。他提出加强中医药防治传染病应急体系的建设，包括组建高标准、高水平的国家中医药应急队伍，完善中医药防治传染病信息监测系统及预警机制，定期开展应急演练方案等。

　　他认为，这样可以提升中医药在传染病应急体系中的作用，扭转一些地方重应急、轻预防的倾向。

　　蒋健同时指出，应该鼓励有条件的省份建立中西医结合防治传染病重点研究室，以“中西结合、优势互补、统一作战、密切配合”为指导思想，研究中西医结合传染病救治体系，切实提高中国防治传染病的能力。(陈静)

(责编：董童、杨迪)


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