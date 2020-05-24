4月跨省异地就医直接结算住院费用大幅回升

据国家医保局消息，4月份，跨省异地就医直接结算住院费用大幅回升，跨省异地就医直接结算21万人次，环比增长61.0%。

来自国家医保局的数据显示，截至4月底，跨省异地就医定点医疗机构数量为29299家，环比增长540家，其中二级及以下定点医疗机构26417家；国家平台备案626万人，累计结算488万人次。

随着国内疫情得到控制，4月份跨省异地就医直接结算人次数也出现明显变化。

4月份跨省异地就医直接结算21万人次，环比增长61.0%；医疗费用49.8亿元，环比增长64.2%；基金支付29.4亿元，环比增长60.4%；日均直接结算6991人次，次均费用23763.1元，基金支付比例59.1%。

另外，跨省异地就医门诊费用直接结算试点也取得新进展。

截至4月底，京津冀、长三角、西南五省跨省异地就医门诊费用累计直接结算103万人次，医疗总费用2.41亿元，医保基金支付1.41亿元。

其中，长三角地区跨省异地就医门诊费用直接结算服务覆盖了上海、江苏、浙江、安徽四省市所有统筹地区，联网定点医疗机构达5617家，累计结算102.61万人次，医疗总费用2.4亿元，医保基金支付1.4亿元。

西南五省首批试点地区覆盖重庆、四川省本级和成都市、云南省本级和昆明市的城镇职工参保人员，贵州省本级铁路和电力系统参保人员，开通149家联网定点医疗机构和321家联网定点药店，累计就医购药个人账户直接结算3943人次，医疗总费用85万元，医保基金支付83万元。

2019年12月26日，京津冀地区异地门诊直接结算正式启动，首批试点覆盖了北京和天津基本医保参保人员，河北省本级、保定市、廊坊市、邯郸市和雄安新区职工医保参保人员，开通了中国医学科学院北京协和医院、天津市南开医院、泰达国际心血管病医院、河北省人民医院、保定市容城县人民医院(雄安新区)、邯郸市涉县医院、廊坊市香河县人民医院。

截至4月30日，累计结算323人次，医疗总费用9.53万元，医保基金支付3.06万元。(张尼)