国家卫健委：5月22日无新增确诊病例 重症病例增加1例

人民网北京5月22日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于23日在官网发布的《截至5月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告无新增确诊病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在吉林）。当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者252人，重症病例增加1例。境外输入现有确诊病例41例（含重症病例2例），现有疑似病例5例。累计确诊病例1711例，累计治愈出院病例1670例，无死亡病例。

情况显示，截至5月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例79例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例78258例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82971例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者741696人，尚在医学观察的密切接触者5085人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者28例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察23例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者370例（境外输入26例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1551例。其中，香港特别行政区1065例（出院1029例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区441例（出院408例，死亡7例）。