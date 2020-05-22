国家卫健委：5月21日新增确诊病例4例 本土病例2例均在吉林

人民网北京5月22日电（董童）国家卫生健康委于22日在官网发布的《截至5月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，其中境外输入病例2例（均在四川），本土病例2例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者255人，重症病例与前一日持平。境外输入现有确诊病例43例（含重症病例2例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1711例，累计治愈出院病例1668例，无死亡病例。

情况显示，截至5月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例82例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例78255例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82971例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者741344人，尚在医学观察的密切接触者4958人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察45例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者365例（境外输入26例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1549例。其中，香港特别行政区1063例（出院1029例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区441例（出院407例，死亡7例）。