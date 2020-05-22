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睡眠呼吸暂停或关联阿尔茨海默病风险

2020年05月22日08:16 来源：北京日报

　　美国梅奥诊所的一项研究显示，如果枕边人发现你睡眠呼吸暂停，那么你大脑中阿尔茨海默病生物标记物水平可能较高。

　　研究人员招募288名年满65岁、没有认知损伤的志愿者，向他们的伴侣了解志愿者是否有睡眠呼吸暂停情况。结果显示，43名志愿者的伴侣注意到另一半睡眠中出现呼吸暂停。研究牵头人迪戈·Z·卡瓦略称，人在睡眠中偶尔出现呼吸暂停属于正常情况，通常一小时少于5次；如果出现的次数多，意味着可能患有阻塞性睡眠呼吸暂停，枕边人也比较容易注意到这种情况。

　　研究人员用正电子成像术扫描志愿者大脑，结果显示，计入年龄、性别、受教育程度、心血管疾病风险等相关因素后，被伴侣发现睡眠呼吸暂停的志愿者大脑颞叶内嗅皮层的Tau蛋白含量比常人平均高4.5%。先前有研究指出，阿尔茨海默病患者脑内会出现两种病理变化，其中之一就是Tau蛋白含量高。

　　卡瓦略说，这项研究显示，可能是睡眠呼吸暂停导致Tau蛋白集聚，但也可能是Tau蛋白含量高令人容易出现睡眠呼吸暂停，“因而需要进一步研究，回答这个鸡和蛋的问题”。研究人员将在5月召开的美国神经病学学会第71届年会上发布这一结果。（黄敏）

(责编：许晓华、崔元苑)


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