精子越“老”越健康？

英国和瑞典研究人员研究鱼的生殖状况后发现，与卵细胞结合前生存时间较长的精子繁殖出的后代更健康。他们认为，这一发现对人类辅助生殖技术可能有重大意义。

英国东英吉利大学和瑞典乌普萨拉大学研究人员以斑马鱼为研究对象，把雄性一次射出精液中的精子分为两组，一组精子已经存活较长时间，另一组较短。研究人员将这些精子分别与同一雌性一次排出的卵细胞结合，使之受精，待小鱼孵化后培育至成年。他们耗费两年观测这些小鱼及其后代寿命和健康状况后发现，与受精前生存时间较短的精子相比，生存时间较长的精子繁殖的后代更健康，衰老速度更慢。

研究人员在由《进化通讯》期刊刊载的文章中写道，研究结果“令人吃惊，显示有必要理解精子不同可能影响后代健康及其背后原因”。研究牵头人、东英吉利大学生物学学院博士西莫内·伊姆勒称，该研究结果对进化生物学有重大意义，可能应用于牲畜养殖和人类辅助生殖技术。（王鑫方）