业界专家共话县域医共体发展：整合医疗资源建立“医防融合”新机制

人民网北京5月21日电 20日，由人民网·人民健康主办的“后疫情时代 县域医共体建设的思考”研讨会在京举行。国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷，国家卫生健康委卫生发展研究中心主任傅卫，人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰，国家卫生健康委基层卫生健康司运行评价处处长陈凯，湖北黄冈黄州总医院院长邓光锐，浙江长兴县人民医院院长马岳峰，浙江常山县人民医院党委书记饶祖华，山西万荣县医疗集团党委副书记薛建红，山省清徐县人民医院院长任侯奴，河北廊坊四院副院长邢玉华等出席研讨会。

新冠肺炎疫情发生以来，县域医共体建设作用在疫情防控中得到了明显呈现。与会嘉宾围绕加强组织建设、完善县域医疗卫生服务体系、改革治理体制和运行机制、健全保障措施等话题建言献策，并提出在疫情防控常态化下，县域医共体要提升区域公共卫生服务一体化能力，整合县域医疗卫生服务资源，实现医防融合、平战结合，最终发展成为县域内的健康共同体，实现大健康、大卫生。

发挥紧密型管理机制优势，建立协同高效救治体系

研讨会上，嘉宾们表示，疫情期间，县域医共体的统筹组织优势得到了充分显现。县域医共体建立了政府领导下的紧密型管理机制，形成了部门协同、上下贯通的组织构架，统一了人财物的调配。这些优势共同构建起了协同高效的疫情防控和救治体系。

“县域医共体关键优势在于县乡村协同联动的机制。”邢玉华在论坛上表示，县域医共体建设应当着眼于完善和发挥机制作用，通过县乡村医疗服务一体化，形成利益共同体、责任共同体和服务共同体。

邓光锐同样表示要重视发挥县域医共体的机制优势。据邓光锐介绍，疫情期间，黄州总医院正是因为打破了各医院之间的界限，对人力资源统一调配，才能在短时间内汇集各家医院精英骨干集中服务隔离病区。通过大学科联盟、多学科协作，医共体内年轻医护也在实战中得到了锻炼，患者治愈率得到明显提高。

饶祖华在研讨会上呼吁，县域医共体要继续发挥集团作战的优势。随着疫情防控进入常态化阶段，医共体建设工作重要性愈发凸显。“我们应该继续坚持一家人的理念，按照管理一体、服务同质、队伍统建、利益共享的要求，努力把医共体建设成为管理、服务、责任、利益和文化的共同体。”饶祖华补充到。

整合医疗资源，提高整体服务能力

对山西省清徐县人民医院疫情防治经验总结后，任侯奴提出“整合县域内医疗资源是医共体发展的核心内容”。据任侯奴介绍，新冠肺炎疫情发生初期，在其早期临床表现、传染途径、影像学表现都不典型的情况下，一般县级医院自身能力难以支撑疫情防控。但通过医共体的医疗资源整合机制，清徐县人民医院可将可疑病例第一时间推送到市、省上联三甲医院，并能及时得到省市疫情防控专家小组的指导意见。

“通过对医疗资源的整合，医共体在人才资源调配、技术统一培训、物资统一管理等方面能形成巨大优势。”刑玉华认为，疫情过后，通过整合医疗资源使医疗服务更贴近百姓，做到大病不出县、小病不出乡将是县域医共体今后重要的发展方向。

薛建红也强调了整合医疗资源的重要性。山西省万荣县医疗集团将县级医院、乡镇卫生院和分院等等公立卫生医疗机构，整合成一个作为独立法人的紧密型医疗集团。薛建红表示，得益于资源整合后的联动体系，疫情期间，县医院与疾控中心形成了良好互动，极大提高了标本采集、配送检验等工作的效率。

关注健康管理，推进医防融合建设

“防病和治病应该同等重要。”刑玉华在论坛上表示，县域医共体要由“治疗”向“健康”进行观念转变，推进医防融合。据刑玉华介绍，我国百姓致死性疾病中87%为慢病，在医共体下建立慢病管理机制，指导改善居民生活方式，把小病消灭在萌芽状态，能对健康中国建设发挥重要作用。

饶祖华认为，公共卫生服务是目前县域医共体建设的短板，需要尽快将疾病预防控制中心等公共卫生机构纳入服务体系之中。饶祖华建议，医共体牵头医院可以成立公共卫生管理中心，或建立由疾病预防控制中心、妇幼保健、卫生监督机构等多方组成医共体公共卫生指导团队，通过医共体内顶层设计规划好公共卫生服务能力提升路径。

为此，任侯奴呼吁重视对“平战结合，防治结合”机制的长期投入。通过发挥医共体的整体效应和资源优势，完善医防协同的公共卫生管理体系，能有力推进医共体公共卫生和医疗队伍的融合，提升县域公共卫生服务，而推动医疗健康服务从以治疗为中心，向以健康为中心的转变。

浙江省长兴县人民医院已经在县乡村医防融合体系上进行了探索，据马岳峰介绍，长兴县人民医院组建了1+3的慢病网格化闭环管理体系和1+N县级医生服务团队，将疾控中心纳入医共体建设，对每个病人全方位的管控，极大提高了对慢病的精准管理能力。

研讨会上，嘉宾探讨认为，后疫情时代，优质高效的基层卫生服务体系能力，将成为病例诊治和疫情防控衔接的重要节点。紧密型医共体建设应当发挥机制优势，整合好可用医疗资源，加强医防融合，建立起能应对突发传染病同时兼顾慢性病的工作体系。围绕健康中国建设和行动计划，县域医共体要发挥共建、共享、共治作用，促进全民健康。