杨蓉娅：医疗质量、医疗安全是医美行业的重中之重

人民网北京5月21日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，解放军总医院第七医学中心皮肤科主任医师、中国整形美容协会副会长杨蓉娅表示，医美行业应将医疗质量和医疗安全放在首位，成为医美的重中之重。

一个行业要健康发展，离不开各方面的努力。杨蓉娅谈到，中国整形美容协会作为行业协会，从成立起就严格要求，先后出台一系列举措加强监管，并在维权上做了大量工作。

“开展医疗美容项目的机构其实就是一个医疗机构。”杨蓉娅介绍，既然定性为医疗机构就要严格遵守相关规章制度，接受相关部门监管。作为医疗机构，要资质允许范围内开展相关业务，切勿越轨。

“不以规矩,无以成方圆。”正如杨蓉娅所说，如果医美医疗机构越距，不按监管执行，无疑给这一市场带来很多弊病。杨蓉娅讲到，如今，整个医美行业都希望能上下一致把行业理清，使其可以良好健康、循序渐进发展。

医美市场，需求旺盛。杨蓉娅表示，医美作为一个蓬勃发展的行业，有很多始料不及的事情。例如，医疗美容咨询师没有准入证，不能评级、调级，希望能给他们一个合理合法的身份认同。此外，在医疗行为和技术操作行为上,也尚未明确规定，哪些属于护理人员或者非护理人员操作范围。

杨蓉娅建议，行业协会在做好服务的同时，也要帮消费者把好关。对于医美行业违法违规行为，她希望，通过建立长效机制，创新监管办法，定期公布违法违规行为或案例，把所有事情放到规范、公开的阳光之下，让消费者放心。