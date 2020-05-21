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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

蔡菲：以人为本 建立综合连续健康养老服务体系

2020年05月21日13:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月20日电（董童） 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在20日举行的主题为“推进医养结合 提升健康养老服务质量”的圆桌论坛上，国家卫生健康委老龄健康司副司长蔡菲表示，国家一直高度重视医养结合，国家卫生健康委专门成立了老龄健康司，设立了医养结合处，负责开展相关工作。近年来，医养结合工作扎实有序推进，顶层设计的政策措施不断完善，覆盖城乡的服务网络初步形成，医养结合的服务质量稳步提升。

蔡菲提出，下一步，老龄健康司要推动落实已出台的政策措施和标准规范落地生效；鼓励农村医养资源整合、服务衔接，补齐短板；做实做细社区服务，提升社区辐射居家的医养结合服务能力；开展专项行动，加大培训力度，进一步提升服务质量；加强监管，开展医养结合考核评估，推动各地落实政策。

蔡菲表示，未来还要借鉴国外经验，以积极老龄观引导全社会都来关心、关注、关爱老年人，支持老年人在自愿和量力的基础上多参与社会活动，促进老年人身心健康；加大医养结合人才培养培训力度，鼓励高等院校、职业院校、行业学会、与医养结合机构探索协同培养培训模式，进行联合人才培养；在产业方面，坚持政府引导，市场驱动，发挥政府在规划制定、出台政策、营造环境、规范监管等方面引导性的作用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，营造平等参与、公平竞争的市场环境，大力鼓励社会力量来发展医养结合。

“未来还要结合中国人口老龄化特点，用健康老龄化理念统筹、整合相关各项服务，真正做到以人为本，以老年人的健康需求为基本出发点，形成整合型服务网络，建立综合连续的健康养老服务体系，为老年人提供包括预防保健、健康管理、医疗救治、康复、护理、安宁疗护和日常生活照护等全链条的健康养老服务。在全社会实现积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人的目标，为实现健康中国奠定坚实基础。”蔡菲说。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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