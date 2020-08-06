老龄健康医养结合远程协同服务试点工作启动

近日国家卫生健康委办公厅印发了《关于开展老龄健康医养结合远程协同服务试点工作的通知》，7月30日上午，老龄健康医养结合远程协同服务试点工作视频启动会暨培训会在中日友好医院召开。国家卫生健康委老龄健康司副司长蔡菲出席会议并讲话，中日友好医院副院长崔勇主持会议并致辞。

关于做好试点工作，蔡菲副司长强调，一要以健康为中心，提升服务质量。试点机构要坚持以老年人健康为中心，利用互联网提升医养结合服务质量。二要合法合规，不断探索创新。试点机构要严格按照有关规定开展服务，同时不断探索创新，提升医养结合服务效率和水平。三要规范管理，加强组织领导。各地卫生健康行政部门要高度重视试点工作，对试点机构加强指导，确保试点工作稳步有序开展。

各省（区、市）及新疆生产建设兵团卫生健康委老龄健康处（或医养结合工作责任处室）负责同志、各试点机构负责同志通过视频会议形式参会。