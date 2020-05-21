政协全会发言人回应疫情等热点话题：中国及时透明通报疫情信息

在发布会上，郭卫民也对中外记者提出的热点问题作出回应。郭卫民强调，在抗疫过程中，中国公开、透明、及时向国际社会通报疫情信息。1月3日，相关部门对不明原因肺炎作出研判后，进行主动通报。分离出病毒全基因组序列后，于1月12日就向国际社会发布。中国从1月23日关闭离开武汉通道后，每天都通过新闻发布会发布重要信息和防控措施，不仅仅为中国抗疫，也为世界抗疫提供参考。

郭卫民谈到，疫情期间中国举行多层次、多渠道、高密度的新闻发布活动。新闻发布的数量、规模、形式创新是前所未有的。发布权威信息，回应群众关切，得到国内外一致肯定。

关于医疗物资的质量问题，郭卫民表示，中国有关部门已经进行了调查、澄清，也采取了相关措施。对出口医疗物资的质量出现一些质疑，其原因是多方面的。有些是因为中外产品质量标准不同，有些是使用习惯上存在差异，有些是操作不当等。中国出口了大量的医疗物资，存在问题的只是极少数，中国政府对此零容忍，有关部门已采取了严格措施，以确保医疗物资质量，规范出口秩序。

“关于对外援助问题，我想强调，中国向有关国家提供抗疫援助是真诚的。”郭卫民表示，在中国疫情最严重的时候，很多国家对我们施以援手，我们至今铭记在心。当疫情在其他国家蔓延，我们向这些国家用各种方式提供力所能及的帮助，包括提供物资、分享抗疫防治的经验、派出医疗队等，都是希望这些国家能尽早地控制疫情，挽救更多的生命，也使国际社会尽早地恢复正常秩序。这些做法体现了人道主义精神，体现了一个负责任大国的责任担当，也体现了中华民族同舟共济、守望相助的优秀传统。以此来指责中国高调宣传，甚至说“中国要争夺世界领导权”，这是毫无道理的，也是十分狭隘的。

面对新冠肺炎疫情期间部分国家出现的反全球化浪潮，郭卫民谈到，团结合作的理念才能战胜困难。世界卫生大会强调加强国家合作。人类是休戚与共的命运共同体，在疫情面前没有人能独善其身。经济全球化是历史性的进程，在发展过程中会出现一些问题是正常的。主张脱钩不是好的药方，全球产业链的布局是多年形成的，具有稳定性和依赖性，各国面对疫情冲击应该团结起来，维护全球产业链、供应链，防止经济衰退。不能把疫情问题政治化，抹黑指责，搞对立。