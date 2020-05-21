热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

政协全会发言人回应疫情等热点话题：中国及时透明通报疫情信息

2020年05月21日08:12 来源：北京商报

　　在发布会上，郭卫民也对中外记者提出的热点问题作出回应。郭卫民强调，在抗疫过程中，中国公开、透明、及时向国际社会通报疫情信息。1月3日，相关部门对不明原因肺炎作出研判后，进行主动通报。分离出病毒全基因组序列后，于1月12日就向国际社会发布。中国从1月23日关闭离开武汉通道后，每天都通过新闻发布会发布重要信息和防控措施，不仅仅为中国抗疫，也为世界抗疫提供参考。

　　郭卫民谈到，疫情期间中国举行多层次、多渠道、高密度的新闻发布活动。新闻发布的数量、规模、形式创新是前所未有的。发布权威信息，回应群众关切，得到国内外一致肯定。

　　关于医疗物资的质量问题，郭卫民表示，中国有关部门已经进行了调查、澄清，也采取了相关措施。对出口医疗物资的质量出现一些质疑，其原因是多方面的。有些是因为中外产品质量标准不同，有些是使用习惯上存在差异，有些是操作不当等。中国出口了大量的医疗物资，存在问题的只是极少数，中国政府对此零容忍，有关部门已采取了严格措施，以确保医疗物资质量，规范出口秩序。

　　“关于对外援助问题，我想强调，中国向有关国家提供抗疫援助是真诚的。”郭卫民表示，在中国疫情最严重的时候，很多国家对我们施以援手，我们至今铭记在心。当疫情在其他国家蔓延，我们向这些国家用各种方式提供力所能及的帮助，包括提供物资、分享抗疫防治的经验、派出医疗队等，都是希望这些国家能尽早地控制疫情，挽救更多的生命，也使国际社会尽早地恢复正常秩序。这些做法体现了人道主义精神，体现了一个负责任大国的责任担当，也体现了中华民族同舟共济、守望相助的优秀传统。以此来指责中国高调宣传，甚至说“中国要争夺世界领导权”，这是毫无道理的，也是十分狭隘的。

　　面对新冠肺炎疫情期间部分国家出现的反全球化浪潮，郭卫民谈到，团结合作的理念才能战胜困难。世界卫生大会强调加强国家合作。人类是休戚与共的命运共同体，在疫情面前没有人能独善其身。经济全球化是历史性的进程，在发展过程中会出现一些问题是正常的。主张脱钩不是好的药方，全球产业链的布局是多年形成的，具有稳定性和依赖性，各国面对疫情冲击应该团结起来，维护全球产业链、供应链，防止经济衰退。不能把疫情问题政治化，抹黑指责，搞对立。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn