低风险地区学生在校参加体育活动不需戴口罩

新华社北京5月20日电（记者 胡浩）常态化疫情防控下学生体育课如何开展？是否需要戴口罩？教育部20日公布指导意见，对统筹推进疫情防控和体育教育教学活动，优化体育课程内容和教学方式方法等提出要求指导。

指导意见提出，根据本地疫情防控总体要求，要为师生配备好参加体育活动必要的防疫物资，在课前课后及时对体育场地、器材设施进行适度消毒防护，合理安排使用运动器材，避免交叉使用。师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

经过较长期的居家学习，学生体质、体力和运动技能有所下降。为此，指导意见强调，要对延期开学期间学生居家学习体育情况进行摸底和诊断，在评估的基础上确定教学起点，加强居家学习和复课后体育教学的衔接。在确保师生安全和身体健康前提下，学校要开齐开足体育课，条件不具备的学校，要错时分段上好体育课。

指导意见还明确，各地要根据实际，科学研制并及时发布初中升学体育考试、体育教育专业高考运动技能测试、运动训练专业和武术民族传统体育专业单招单考、普通高校高水平运动队招生等工作方案。可适当调整有关体育考试内容，并精心设计和组织考场，确保学生安全有序参加考试。