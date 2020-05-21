热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

低风险地区学生在校参加体育活动不需戴口罩

2020年05月21日08:09 来源：北京日报

　　新华社北京5月20日电（记者 胡浩）常态化疫情防控下学生体育课如何开展？是否需要戴口罩？教育部20日公布指导意见，对统筹推进疫情防控和体育教育教学活动，优化体育课程内容和教学方式方法等提出要求指导。

　　指导意见提出，根据本地疫情防控总体要求，要为师生配备好参加体育活动必要的防疫物资，在课前课后及时对体育场地、器材设施进行适度消毒防护，合理安排使用运动器材，避免交叉使用。师生体育活动应安排在户外或通风较好的体育场馆进行，一般保持1.5米间距，或对间隔距离进行最大化安排，尽量减少接触。不得佩戴N95口罩进行体育运动。低风险地区学生在校参加体育活动时不需戴口罩。

　　经过较长期的居家学习，学生体质、体力和运动技能有所下降。为此，指导意见强调，要对延期开学期间学生居家学习体育情况进行摸底和诊断，在评估的基础上确定教学起点，加强居家学习和复课后体育教学的衔接。在确保师生安全和身体健康前提下，学校要开齐开足体育课，条件不具备的学校，要错时分段上好体育课。

　　指导意见还明确，各地要根据实际，科学研制并及时发布初中升学体育考试、体育教育专业高考运动技能测试、运动训练专业和武术民族传统体育专业单招单考、普通高校高水平运动队招生等工作方案。可适当调整有关体育考试内容，并精心设计和组织考场，确保学生安全有序参加考试。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn